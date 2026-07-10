Андре Тан розкрив найпоширеніші помилки у літньому гардеробі

Андре Тан. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Літо змушує переглядати не лише розклад дня, а й вміст шафи. Навіть найстильніший образ може виявитися невдалим, якщо в ньому спекотно й незручно. Український дизайнер Андре Тан розповів, від яких речей цього сезону краще відмовитися, щоб почуватися комфортно та при цьому мати сучасний вигляд.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Instagram модельєра.

Який одяг не варто носити цього літа

Перш за все Андре Тан радить не захоплюватися обтислим одягом із синтетичних тканин. Такі речі можуть гарно сидіти на фігурі, але влітку вони часто стають справжнім випробуванням. Матеріал майже не пропускає повітря, через що тілу стає спекотно, а сам одяг швидко втрачає охайний вигляд.

Перед покупкою дизайнер рекомендує дивитися не лише на фасон, а й на склад тканини. Для спекотної погоди набагато краще підходять льон, бавовна або віскоза. У такому одязі легше переносити високі температури, а шкіра почувається значно комфортніше.

Ще одна помилка, про яку говорить Андре Тан, — повністю чорний образ. Чорний колір залишається класикою, але в розпал літа він не завжди доречний. Темні речі сильніше нагріваються на сонці, тому перебувати в них надворі стає менш комфортно.

Натомість дизайнер радить звернути увагу на світлі кольори. Білий, кремовий, молочний, бежевий, світло-блакитний чи пісочний не лише освіжають образ, а й легко поєднуються між собою. Завдяки цьому можна без особливих зусиль створити стильний літній гардероб.

Не оминув Андре Тан і тему взуття. За його словами, масивні закриті кросівки краще залишити для прохолоднішої погоди. У спеку вони можуть створювати дискомфорт, особливо якщо доводиться багато ходити.

Для літніх днів значно практичнішими будуть відкриті моделі або легке взуття з натуральних матеріалів. Сандалі, босоніжки, шкіряні шльопанці чи легкі лофери дозволяють ногам дихати та добре доповнюють повсякденні образи.

На думку дизайнера, цього літа варто робити ставку не лише на модні тенденції, а й на власний комфорт. Натуральні тканини, вільний крій, світлі відтінки та зручне взуття допоможуть легше переносити спеку й водночас мати стильний вигляд щодня.

Раніше ми писали про те, який одяг на думку Андре Тана може псувати загальний образ і додавати віку. Ці речі втратили актуальність, тому їх краще відкласти подалі.

Також Новини.LIVE повідомляли, яку дитячу колекцію одягу представив Андре Тан. За словами дизайнера, це ексклюзивні сукні, яких не знайти більше ніде.