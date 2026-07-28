3 модні стрижки для жінок після 50, які не додають віку

Стрижка волосся, Джеймі Лі Кертіс. Фото: magnific, Instagram/jamieleecurtis. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Після 50 років багато жінок починають по-іншому дивитися на свою зачіску. Уже не так важливо гнатися за модними новинками, як знайти стрижку, з якою волосся має доглянутий вигляд, а обличчя здається свіжішим. Добре підібрана форма легко додає об'єму та не змушує щоранку витрачати багато часу перед дзеркалом.

У Новини.LIVE з посиланням на Vogue MX звернули увагу на кілька стрижок, які вже давно вважають безпрограшними для жінок після 50 років.

Які стрижки для жінок після 50 років залишаються актуальними

Якщо подобаються короткі зачіски, варто придивитися до піксі. Саме її вже багато років обирає Джеймі Лі Кертіс. Така стрижка відкриває обличчя, підкреслює очі й має особливо гарний вигляд, якщо зверху залишити трохи більше об'єму. До того ж вона практична: волосся швидко сохне, легко вкладається і навіть без складного стайлінгу має акуратний вигляд.

Тим, хто не хоче прощатися з довгим волоссям, підійде каскад. Брук Шилдс давно залишається прихильницею саме такого варіанта. Шари роблять зачіску більш живою, додають руху пасмам і допомагають уникнути ефекту важкого волосся. До того ж каскад красиво обрамляє обличчя й освіжає образ без кардинальних змін.

Ще одна стрижка, яка не втрачає популярності, — французький боб. На нього варто звернути увагу хоча б тому, що Лінда Євангеліста не раз доводила, наскільки вдалий вигляд він може мати. Довжина приблизно до підборіддя та легка недбалість роблять зачіску сучасною. Такий боб підкреслює лінію вилиць, відкриває шию і водночас не потребує складного укладання.

Насправді вік не диктує, яку довжину волосся потрібно носити. Стрижка має підходити саме вам, легко вкладатися і допомагати почуватися впевнено. Саме такі зачіски зазвичай і мають найкращий вигляд.

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