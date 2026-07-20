3 кольори педикюру, що пасують майже всім і завжди мають дорогий вигляд

Догляд за ногами. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Вдалий педикюр — це не лише акуратне покриття, а й правильно підібраний колір. Саме він часто визначає, наскільки дорогий й охайний вигляд будуть мати нігті. Якщо хочеться зробити педикюр, який не набридне за кілька днів і легко поєднуватиметься з будь-яким взуттям, варто звернути увагу на перевірені відтінки. Цього літа вони знову серед найактуальніших.

Новини.LIVE пояснить, про які кольори йде мова.

Чорний колір

Якщо раніше чорний лак багато хто залишав лише для холодної пори року, то зараз він упевнено перекочував і в літні тренди. Такий педикюр має виразний вигляд, робить стопи більш доглянутими та вдало поєднується як із босоніжками, так і зі шльопанцями. До того ж чорний не конфліктує з кольором одягу чи аксесуарів, тому хвилюватися про поєднання не доведеться.

Чорний педикюр. Фото з Instagram

Молочний колір

Світлі відтінки не втрачають популярності вже кілька сезонів поспіль. Молочний все частіше обирають, а класичний білий потрохи втрачає актуальність. Молочний колір однаково доречний буде і на відпочинку, і в офісі, і у повсякденному житті.

Молочний педикюр. Фото з Instagram

Рожевий колір

Для тих, хто любить ніжні кольори, рожевий залишається одним із найкращих варіантів. Цього сезону варто придивитися до напівпрозорих відтінків із легким глянцевим блиском. Особливо популярні кольори, що нагадують природний рум'янець. Вони мають дуже свіжий і природний вигляд, а ще легко поєднуються з будь-яким літнім гардеробом.

Рожевий педикюр. Фото з Instagram

Саме ці три кольори можна сміливо назвати безпрограшними. Вони не залежать від швидкоплинних модних тенденцій, мають доречний вигляд у будь-якому віці та залишаються актуальними незалежно від того, який стиль одягу ви обираєте.

Раніше ми писали про те, чи рекомендують фахівців робити педикюр жінкам, які більшість часу носять закрите взуття, навіть влітку. Важливо вміти правильно піклуватися про свої ноги.

Також Новини.LIVE повідомляли, які універсальні кольори педикюру радимо розглянути жінкам після 40 років, які цінують практичність. Це допоможе підкреслити доглянутість ваших ніг.