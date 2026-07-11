Найкрасивіший педикюр літа-2026: два кольори, які ідеально поєднуються

Педикюр на літо. Колаж: Новини.LIVE

Цього літа в центрі уваги опинився педикюр у двох відтінках червоного. Він має стриманий, але водночас ефектний вигляд, тому чудово поєднується з відкритими босоніжками, сандалями чи мюлями. Такий дизайн уже активно набирає популярності, адже він цікавіший за звичайне однотонне покриття.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання myself.de.

Який педикюр у тренді цього сезону

Ідея дуже проста: за основу беруть темний червоний або бордовий лак, а кінчик нігтя оформлюють тонкою смужкою світлішого відтінку. Це своєрідна сучасна версія французького педикюру, тільки замість білого кольору використовують ще один тон червоного. Завдяки цьому перехід між кольорами має більш природний вигляд.

Перевага такого педикюру ще й у тому, що він пасує майже до будь-якого відтінку шкіри та не потребує складних навичок. Якщо є два лаки й тонкий пензлик, повторити його можна навіть удома.

Перед нанесенням покриття варто привести нігті до ладу.

Підстрижіть їх, надайте бажаної форми пилочкою, акуратно відсуньте кутикулу та нанесіть базу. Це допоможе лаку триматися довше, а поверхня буде рівнішою. Після цього покрийте нігті темно-червоним лаком і дочекайтеся повного висихання. Якщо використовуєте гель-лак, просушіть покриття в лампі. Наступний крок — тонка смужка по краю нігтя. Для цього знадобиться світліший червоний або вишневий лак і тонкий пензлик. Якщо з першого разу колір здається недостатньо яскравим, можна нанести ще один шар після висихання першого.

На завершення закріпіть результат прозорим топом. Він додасть блиску й захистить покриття від пошкоджень. А кілька крапель олії для кутикули зроблять педикюр ще більш доглянутим.

Раніше ми писали про те, який педикюр варто роздивитися жінкам у віці. Мова піде в матеріалі про універсальні кольори, з якими ваші ніжки будуть мати особливий вигляд.

Також Новини.LIVE повідомляли, з яким ще педикюром ваші ніжки точно будуть в центрі уваги. Адже не тільки червоний колір має такий ефект.