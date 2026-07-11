Самый красивый педикюр лета 2026 года: два цвета, которые идеально сочетаются

Педикюр на лето. Коллаж: Новини.LIVE

Этим летом в центре внимания оказался педикюр в двух оттенках красного. Он выглядит сдержанно, но в то же время эффектно, поэтому прекрасно сочетается с открытыми босоножками, сандалиями или мюлями. Такой дизайн уже активно набирает популярность, ведь он интереснее обычного однотонного покрытия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание myself.de.

Какой педикюр в тренде в этом сезоне

Идея очень проста: за основу берут темный красный или бордовый лак, а кончик ногтя оформляют тонкой полоской более светлого оттенка. Это своеобразная современная версия французского педикюра, только вместо белого цвета используют еще один оттенок красного. Благодаря этому переход между цветами выглядит более естественно.

Преимущество такого педикюра еще и в том, что он подходит практически к любому оттенку кожи и не требует сложных навыков. Если есть два лака и тонкая кисточка, повторить его можно даже дома.

Перед нанесением покрытия стоит привести ногти в порядок.

Подстригите их, придайте желаемую форму пилочкой, аккуратно отодвиньте кутикулу и нанесите базу. Это поможет лаку держаться дольше, а поверхность будет более ровной. После этого покройте ногти темно-красным лаком и дождитесь полного высыхания. Если используете гель-лак, просушите покрытие в лампе. Следующий шаг — тонкая полоска по краю ногтя. Для этого понадобится более светлый красный или вишневый лак и тонкая кисточка. Если с первого раза цвет кажется недостаточно ярким, можно нанести еще один слой после высыхания первого.

В завершение закрепите результат прозрачным топом. Он придаст блеск и защитит покрытие от повреждений. А несколько капель масла для кутикулы сделают педикюр еще более ухоженным.

Ранее мы писали о том, какой педикюр стоит рассмотреть женщинам в возрасте. В материале речь пойдет об универсальных цветах, с которыми ваши ножки будут выглядеть по-особенному.

Также Новини.LIVE сообщали, с каким еще педикюром ваши ножки точно будут в центре внимания. Ведь не только красный цвет обладает таким эффектом.