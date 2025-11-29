Погода в Україні на завтра 30 листопада — про що попереджають синоптики

Погіршення погодних умов — де синоптики оголосили небезпеку
Погода в Україні в неділю, 30 листопада, дещо погіршиться. У низці областей можливі густі тумани. Також синоптики прогнозують дощі в Карпатах та місцями на півдні країни. Температура повітря вдень може піднятися до +12 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на 30 листопада
Синоптики прогнозують хмарну погоду, проте без опадів, лише в Карпатах та Одеській області випадуть дощі. Вітер буде помірний, швидкість не перевищуватиме 5-10 м/с. Вночі очікується 0...+5 °C, а вдень — +3...+8 °C, однак у південних областях буде дещо тепліше — до +4...+9 °C вночі та до +7...+12 °C вдень.
Синоптики попереджають про густий туман вночі та вранці 30 листопада. Явище очікується в західних, Житомирській та Вінницькій областях, видимість погіршиться до 200-500 м. Оголошено І, жовтий, рівень небезпеки.
"Погодні умови можуть призвести до ускладення руху транспорту", — застерігають в Укргідрометцентрі.
Прогноз від Наталки Діденко на 30 листопада
"Погода зараз і найближчим часом не збирається якось особливо відзначатися — похмуро, вогко, туманно, без особливих дощів, з прийнятною температурою повітря", — прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.
Згідно з її повідомленням, вдень повітря прогріється до +4...+9 °C. У Києві 30 листопада максимальна температура повітря буде близько +7 °C. Істотних опадів не очікується, лише на півдні можливі дощі.
"Така погода, з незначними коливаннями, перейде у календарну зиму", — додає Діденко.
