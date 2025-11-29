Відео
Головна Метео Погіршення погодних умов — де синоптики оголосили небезпеку

Погіршення погодних умов — де синоптики оголосили небезпеку

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 23:33
Погода в Україні на завтра 30 листопада — про що попереджають синоптики
Затори на дорогах Києва. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

Погода в Україні в неділю, 30 листопада, дещо погіршиться. У низці областей можливі густі тумани. Також синоптики прогнозують дощі в Карпатах та місцями на півдні країни. Температура повітря вдень може піднятися до +12 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні на 30 листопада

Синоптики прогнозують хмарну погоду, проте без опадів, лише в Карпатах та Одеській області випадуть дощі. Вітер буде помірний, швидкість не перевищуватиме 5-10 м/с. Вночі очікується 0...+5 °C, а вдень — +3...+8 °C, однак у південних областях буде дещо тепліше — до +4...+9 °C вночі та до +7...+12 °C вдень.

Погода на завтра 30 листопада 2025 року
Температурна мапа України. Фото: facebook.com/UkrHMC

Синоптики попереджають про густий туман вночі та вранці 30 листопада. Явище очікується в західних, Житомирській та Вінницькій областях, видимість погіршиться до 200-500 м. Оголошено І, жовтий, рівень небезпеки.

"Погодні умови можуть призвести до ускладення руху транспорту", — застерігають в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди на завтра 30.11.2025
Мапа небезпечних погодних явищ — туману, в Україні. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз від Наталки Діденко на 30 листопада

"Погода зараз і найближчим часом не збирається якось особливо відзначатися — похмуро, вогко, туманно, без особливих дощів, з прийнятною температурою повітря", — прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Згідно з її повідомленням, вдень повітря прогріється до +4...+9 °C. У Києві 30 листопада максимальна температура повітря буде близько +7 °C. Істотних опадів не очікується, лише на півдні можливі дощі.

"Така погода, з незначними коливаннями, перейде у календарну зиму", — додає Діденко.

Прогноз від Діденко 30 листопада 2025 року
Мапа температури повітря в Україні 30 листопада. Фото: meteopost

Нагадаємо, що синоптики вже підготували прогноз погоди на грудень 2025 року. Також відомо, чого чекати українцям від зими 2025-2026 рр.

Додамо, що синоптик Іван Семиліт розповів в ефірі Ранок.LIVE, коли в Україну прийде справжня зима.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
