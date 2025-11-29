Погода в Украине на завтра 30 ноября — о чем предупреждают синоптики

Пробки на дорогах Киева. Иллюстративное фото: Вечерний Киев

Погода в Украине в воскресенье, 30 ноября, несколько ухудшится. В ряде областей возможны густые туманы. Также синоптики прогнозируют дожди в Карпатах и местами на юге страны. Температура воздуха днем может подняться до +12 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине на 30 ноября

Синоптики прогнозируют облачную погоду, однако без осадков, лишь в Карпатах и Одесской области выпадут дожди. Ветер будет умеренный, скорость не будет превышать 5-10 м/с. Ночью ожидается 0...+5 °C, а днем — +3...+8 °C, однако в южных областях будет несколько теплее — до +4...+9 °C ночью и до +7...+12 °C днем.

Температурная карта Украины. Фото: facebook.com/UkrHMC

Синоптики предупреждают о густом тумане ночью и утром 30 ноября. Явление ожидается в западных, Житомирской и Винницкой областях, видимость ухудшится до 200-500 м. Объявлен І, желтый, уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", — предостерегают в Укргидрометцентре.

Карта опасных погодных явлений — тумана, в Украине. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз от Наталки Диденко на 30 ноября

"Погода сейчас и в ближайшее время не собирается как-то особо отмечаться — пасмурно, сыро, туманно, без особых дождей, с приемлемой температурой воздуха", — прогнозирует синоптик Наталка Диденко.

Согласно ее сообщению, днем воздух прогреется до +4...+9 °C. В Киеве 30 ноября максимальная температура воздуха будет около +7 °C. Существенных осадков не ожидается, лишь на юге возможны дожди.

"Такая погода, с незначительными колебаниями, перейдет в календарную зиму", — добавляет Диденко.

Карта температуры воздуха в Украине 30 ноября. Фото: meteopost

Напомним, что синоптики уже подготовили прогноз погоды на декабрь 2025 года. Также известно, чего ждать украинцам от зимы 2025-2026 гг.

Добавим, что синоптик Иван Семилит рассказал в эфире Ранок.LIVE, когда в Украину придет настоящая зима.