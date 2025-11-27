Видео
Аномальное тепло или сильный мороз — какой будет зима в Украине

Аномальное тепло или сильный мороз — какой будет зима в Украине

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 18:44
Зима 2025-2026 в Украине — какой будет погода и прогноз синоптиков
Люди идут по городу под мокрым снегом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Зима 2025-2026 годов может принести Украине необычные температурные колебания. Предварительные прогнозы синоптиков уже намекают, что зима может удивить украинцев.

Об этом информирует Meteoprog.

Читайте также:
Погода на зиму 2025-2026
Люди возле метро зимой. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на зиму 2025-2026

По прогнозам синоптиков, зима в Украине ожидается умеренно теплой, с достаточным количеством осадков и периодами крепких морозов.

Итак, как показывают расчеты различных мировых прогностических центров (таких как NOAA, ECMWF, CMCC и других), будущая зима на большей части Европы, в том числе и в Украине ожидается теплой, с отклонениями средней зимней температуры на 0,7 — 1,6 °С выше климатической нормы.

Но здесь важно сделать некоторое уточнение. Современные климатические нормы уже являются обновленными. И даже на фоне новых, более "теплых" норм прогнозы на зиму демонстрируют устойчивую тенденцию к более высоким температурам. Таким образом, продолжится тенденция теплых зим, к которым мы привыкли за последние десятилетия.

В пользу сравнительно теплой зимы указывает температурный режим морей и океанов, омывающих Европу. Прежде всего для нас важно Черное, Средиземное море и северный сектор Атлантического океана.

Мониторинг и наблюдения за состоянием перечисленных водных объектов свидетельствует о превышении температуры поверхности моря (SST) относительно климатической нормы. Это может способствовать формированию большего количества циклонов в зимний период, которые будут транспортировать теплые и влажные воздушные массы вглубь Европы, в том числе и на территорию Украины.

Например, по состоянию на 20 ноября, по всей акватории Средиземного моря температура поверхностных вод превышала норму на 0,4 — 3,8 °С, с наибольшими отклонениями в восточной части водоема. Похожая картина наблюдается и в Черном море. Такая ситуация благоприятна для развития активных южных штормовых циклонов в период с декабря по февраль.

Прогноз погоди на зиму в Україні 2025-2026
Люди идут по городу во время снега. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Будут ли сильные морозы в Украине этой зимой

На фоне глобального потепления, которое в Украине происходит очень стремительными темпами, вероятность теплых зим значительно увеличилась.

Сейчас уже нет смысла говорить о морозах до -30...-35 °С, которые в прошлом веке случались практически каждую зиму. А количество дней со снегом неумолимо сокращается.

На смену метелям, метелям и снегопадам все чаще приходят осадные дожди, длительные туманы и морось. В целом сокращается период метеорологической зимы (когда температура воздуха стабильно держится ниже 0 °С). А в южных регионах Украины и на Крымском полуострове она иногда совсем не наступает — здесь осень плавно перетекает в весну.

Вероятно, что и зима 2025-2026 не станет исключением, но с определенными нюансами. Если ее сравнивать с зимами за последние 4-6 лет, то она будет несколько прохладнее и более снежной.

Не исключены периоды крепких морозов, когда в северных, восточных и западных областях ночные показатели температуры будут снижаться до -20...-25 °С, преимущественно в январе и первой половине февраля.

Погода на зиму в Україні 2025-2026
Город засыпало снегом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Будут ли в Украине снегопады этой зимой

Общее количество осадков за период с декабря по февраль включительно будет существенно выше показателей прошлой зимы. К тому же в процентном соотношении твердые виды осадков (снег, крупа) и жидкие (дождь, морось) будут распределяться примерно поровну.

Ситуацию со снежным покровом заранее спрогнозировать достаточно сложно, однако общее количество дней со снегом ожидается заметно больше, чем в прошлом зимнем сезоне.

Впрочем, в южной части, на Закарпатье и местами в центральных областях Украины устойчивого залегания снега в течение всей зимы ждать не стоит. Также вероятно, что часто будут наблюдаться такие опасные явления погоды, как гололед, туман и налипание мокрого снега.

Синоптики отмечают, что тенденция ожидаемой теплой зимы вовсе не исключает эпизодических холодов с морозами ниже -20 °С, продолжительностью 1-2 недели. Поэтому один из зимних месяцев может оказаться близким к норме или даже холодным, тогда как другие будут аномально теплыми.

Но исторических рекордов тепла точно ждать не стоит, за исключением отдельных дней, когда могут быть обновлены суточные температурные максимумы в некоторых населенных пунктах.

Ранее синоптики спрогнозировали, каким будет первый месяц зимы — ожидать ли морозы в декабре.

Также стало известно, какой будет погода в Украине на День Николая и Рождество.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
