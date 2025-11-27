Відео
Головна Метео Аномальне тепло чи сильний мороз — якою буде зима в Україні

Аномальне тепло чи сильний мороз — якою буде зима в Україні

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 18:44
Зима 2025–2026 в Україні — якою буде погода та прогноз синоптиків
Люди йдуться містом під мокрим снігом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Зима 2025–2026 років може принести Україні незвичні температурні коливання. Попередні прогнози синоптиків уже натякають, що зима може здивувати українців.

Про це інформує Meteoprog.

Читайте також:
Погода на зиму 2025-2026
Люди біля метро взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на зиму 2025-2026

За прогнозами синоптиків, зима в Україні очікується помірно теплою, з достатньою кількістю опадів та періодами міцних морозів.

Отже, як показують розрахунки різних світових прогностичних центрів (таких як NOAA, ECMWF, CMCC та інших), майбутня зима на більшій частині Європи, в тому числі й в Україні очікується теплою, з відхиленнями середньої зимової температури на 0,7 — 1,6 °С вище за кліматичну норму.

Але тут важливо зробити деяке уточнення. Сучасні кліматичні норми вже є оновленими. І навіть на тлі нових, "тепліших" норм прогнози на зиму демонструють стійку тенденцію до вищих температур. Таким чином, продовжиться тенденція теплих зим, до яких ми звикли за останні десятиліття.

На користь порівняно теплої зими вказує температурний режим морів і океанів, що омивають Європу. Насамперед для нас важливе Чорне, Середземне море та північний сектор Атлантичного океану.

Моніторинг та спостереження за станом перерахованих водних об'єктів свідчить про перевищення температури поверхні моря (SST) відносно кліматичної норми. Це може сприяти формуванню більшої кількості циклонів у зимовий період, які транспортуватимуть теплі та вологі повітряні маси вглиб Європи, в тому числі й на територію України.

Наприклад, станом на 20 листопада, по всій акваторії Середземного моря температура поверхневих вод перевищувала норму на 0,4 — 3,8 °С, з найбільшими відхиленнями у східній частині водойми. Схожа картина спостерігається й у Чорному морі. Така ситуація є сприятливою для розвитку активних південних штормових циклонів у період із грудня до лютого.

Прогноз погоди на зиму в Україні 2025-2026
Люди йдуть містом під час снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Чи будуть сильні морози в Україні цієї зими

На тлі глобального потепління, яке в Україні відбувається дуже стрімкими темпами, ймовірність теплих зим значно збільшилася.

Нині вже немає сенсу говорити про морози до -30...-35 °С, які в минулому столітті траплялися практично кожної зими. А кількість днів зі снігом невблаганно скорочується.

На зміну хуртовинам, завірюхам та снігопадам все частіше приходять облогові дощі, тривалі тумани та мряка. Загалом скорочується період метеорологічної зими (коли температура повітря стабільно тримається нижче 0 °С). А у південних регіонах України та на Кримському півострові вона іноді зовсім не настає — тут осінь плавно перетікає у весну.

Імовірно, що і зима 2025-2026 не стане винятком, але з певними нюансами. Якщо її порівнювати із зимами за останні 4-6 років, то вона буде дещо прохолоднішою та більш сніжною.

Не виключені періоди міцних морозів, коли у північних, східних та західних областях нічні показники температури знижуватимуться до -20…-25 °С, переважно у січні та першій половині лютого.

Погода на зиму в Україні 2025-2026
Місто засипало снігом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Чи будуть в Україні снігопади цієї зими

Загальна кількість опадів за період з грудня по лютий включно буде суттєво вищою за показники минулої зими. До того ж у відсотковому співвідношенні тверді види опадів (сніг, крупа) та рідкі (дощ, мряка) розподілятимуться приблизно порівну.

Ситуацію зі сніговим покривом заздалегідь спрогнозувати досить складно, проте загальна кількість днів зі снігом очікується помітно більшою, ніж у минулому зимовому сезоні.

Втім, у південній частині, на Закарпатті та місцями у центральних областях України стійкого залягання снігу протягом усієї зими чекати не варто. Також ймовірно, що часто спостерігатимуться такі небезпечні явища погоди, як ожеледь, туман та налипання мокрого снігу.

Синоптики зазначають, що тенденція очікуваної теплої зими зовсім не виключає епізодичних холодів з морозами нижче -20 °С, тривалістю 1-2 тижні. Тому один із зимових місяців може виявитися близьким до норми або навіть холодним, тоді як інші будуть аномально теплими.

Але історичних рекордів тепла точно чекати не варто, за винятком окремих днів, коли можуть бути оновлені добові температурні максимуми в деяких населених пунктах.

Раніше синоптики спрогнозували, яким буде перший місяць зими — чи очікувати морози у грудні.

Також стало відомо, якою буде погода в Україні на День Миколая та Різдво.

зима морози синоптик прогноз погоди снігопад
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
