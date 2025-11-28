Погода в Украине на 29 ноября — где будет снег

Люди идут по городу во время снега. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, когда в Украину придет настоящая зима — со снегом и морозами. В частности, он спрогнозировал, какой будет погода в Украине в субботу, 29 ноября.

Обо всем этом синоптик Иван Семилит рассказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 28 ноября.

Когда в Украину придет зима

Синоптик Укргидрометцентра отмечает, что календарная зима уже близко. Однако погода в Украине остается нетипично теплой — атмосферный фронт принесет лишь незначительные осадки, а южные области будут находиться под влиянием циклона из Турции.

Температуры поднимутся до +12...+16 °C, снег сохраняется только в Карпатах толщиной 1-3 см.

Иван Семилит объяснил, что сейчас по территории Украины движется атмосферный фронт, который принесет небольшие осадки, но постепенно будет ослабевать. Зато на юг Украины начнет влиять циклон с территории Турции, что может добавить облачности и дождей.

Температуры будут нетипично высокими. Сегодня, 28 ноября, на западе, севере и в центре ожидается +1...+6 °C, в других регионах до +12 °C. А на юге — до +16 °C.

Николаевщина уже вчера зафиксировала новый температурный рекорд — было значительное превышение.

Погода в Украине на 29 ноября

По прогнозам синоптика Укргидрометцентра, в субботу, 29 ноября, ночные значения будут колебаться от +4 до -1 °C. А днем в большинстве областей будет +4...+9 °C.

Теплее всего завтра традиционно будет на юге и в отдельных районах Кировоградской и Днепропетровской областей — до +12 °C.

Что касается снежного покрова, то сейчас он есть только в Карпатах и составляет лишь 1-3 см.

