Погода в Україні на 29 листопада — де буде сніг

Люди йдуть містом під час снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів, коли в Україну прийде справжня зима — зі снігом та морозами. Зокрема, він спрогнозував, якою буде погода в Україні у суботу, 29 листопада.

Про все це синоптик Іван Семиліт розповів в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 28 листопада.

Коли в Україну прийде зима

Синоптик Укргідрометцентру зазначає, що календарна зима вже близько. Однак погода в Україні залишається нетипово теплою — атмосферний фронт принесе лише незначні опади, а південні області перебуватимуть під впливом циклону з Туреччини.

Температури піднімуться до +12…+16 °C, сніг зберігається лише в Карпатах завтовшки 1–3 см.

Іван Семиліт пояснив, що зараз територією України рухається атмосферний фронт, який принесе невеликі опади, але поступово слабшатиме. Натомість на південь України почне впливати циклон з території Туреччини, що може додати хмарності та дощів.

Температури будуть нетипово високими. Сьогодні, 28 листопада, на заході, півночі та в центрі очікується +1…+6 °C, в інших регіонах до +12 °C. А на півдні — до +16 °C.

Миколаївщина вже вчора зафіксувала новий температурний рекорд — було значне перевищення.

Погода в Україні на 29 листопада

За прогнозами синоптика Укргідрометцентру, у суботу, 29 листопада, нічні значення коливатимуться від +4 до -1 °C. А вдень більшість областей матимуть +4…+9 °C.

Найтепліше завтра традиційно буде на півдні та в окремих районах Кіровоградської й Дніпропетровської областей — до +12 °C.

Щодо снігового покриву, то зараз він є лише в Карпатах і становить лише 1–3 см.

