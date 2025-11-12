Відео
Українські прізвища, що вказують на нелегку долю роду

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 13:58
Оновлено: 14:34
Які українські прізвища вказують на важку долю роду — перевірте своє
Дівчина в українському одязі. Фото: Freepik

Мовознавець Юліан Редько назвав рідкісні українські прізвища, що свідчать про страждання роду. Такі люди пережили багато негараздів та на своєму шляху побачили бідність, багато горя та переживань.

Про це йдеться у дослідженні "Сучасні українські прізвища".

Читайте також:

Українці з якими прізвищами мали нелегку долю

Самотній — зараз це прізвище вже не використовується, однак раніше багато українців мали таке ім'я роду. Вони були одинокими, не мали близьких або ж не підтримували стосунки з ними.

Вдовий, Вдовійчук — такі родові імена є надзвичайно рідкісними зараз. Раніше ж їх носили ті, хто втрачав коханих. Це прізвище було ніби клеймом, що вказувало на нещасливу долю.

Безрідний — таке ім'я роду отримували ті, хто був сиротою й не знав близьких. Також часто це прізвище носили люди, що рано втрачали родину.

Голодний — це прізвище мали українці, які жили у бідності й не мали достатньо їжі. Таке ім'я роду свідчить про важкі випробування, що випали на долю сім'ї.

Бідний — таке прізвище й зараз носить багато людей. Раніше його давали тим українцям, які постійно мали проблеми з фінансами й не могли розбагатіти.

Нещасний — зараз таке прізвище є дуже рідкісним, але досі деякі українці його носять. Раніше це ім'я роду закріплювалося за тими, хто пережив трагедію чи втрату близьких.

Покинутий — нині таке прізвище вже вважається зниклим. Раніше ж його давали сиротам чи людям, яких залишали напризволяще.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які прізвища помилково вважають російськими. Насправді їх носили козаки.

Також ми розповідали про те, які прізвища давали дітям, народженим поза шлюбом. Ці українські варіанти досі є в багатьох.

психологія
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
