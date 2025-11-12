Какие украинские фамилии указывают на тяжелую судьбу рода — проверьте свое

Девушка в украинской одежде. Фото: Freepik

Языковед Юлиан Редько назвал редкие украинские фамилии, свидетельствующие о страданиях рода. Такие люди пережили много проблем и на своем пути увидели бедность, много горя и переживаний.

Об этом говорится в исследовании "Современные украинские фамилии".

Украинцы с какими фамилиями имели нелегкую судьбу

Одинокий — сейчас эта фамилия уже не используется, однако раньше многие украинцы имели такое имя рода. Они были одинокими, не имели близких или не поддерживали отношения с ними.

Вдовый, Вдовийчук — такие родовые имена являются чрезвычайно редкими сейчас. Раньше же их носили те, кто терял любимых. Эта фамилия была будто клеймом, указывающим на несчастливую судьбу.

Безродный — такое имя рода получали те, кто был сиротой и не знал близких. Также часто эту фамилию носили люди, рано теряли семью.

Голодный — эту фамилию имели украинцы, которые жили в бедности и не имели достаточно еды. Такое имя рода свидетельствует о тяжелых испытаниях, выпавших на долю семьи.

Бедный — такую фамилию и сейчас носит много людей. Раньше ее давали тем украинцам, которые постоянно имели проблемы с финансами и не могли разбогатеть.

Несчастный — сейчас такая фамилия является очень редкой, но до сих пор некоторые украинцы ее носят. Ранее это имя рода закреплялось за теми, кто пережил трагедию или потерю близких.

Брошенный — сейчас такая фамилия уже считается исчезнувшей. Ранее же ее давали сиротам или людям, которых оставляли на произвол судьбы.

