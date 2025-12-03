Брейнспотинг — чому цей метод психотерапії вважають одним з найкращих

Психолог розмовляє з дівчиною. Фото: Freepik

Брейнспотинг у психології набирає все більшої популярності. Цей метод терапії дає змогу подолати травматичний досвід, позбутися флешбеків та емоційного болю. Це не просто чергова техніка, а делікатний спосіб роботи з переживаннями.

Про це розповіла психологиня Алла Линок в Instagram.

Як працює брейнспотинг та кому він підійде

Психологиня пояснює, що тіло людини завжди пам'ятає травматичний досвід. Певний рух очима, раптове стискання м'язів чи інший фізичний прояв може викликати стрес. Метод брейнспотингу полягає в тому, щоб знайти ту саму точку у полі зору, яка пов'язана з емоційним болем. Тривалий погляд на цю точку стимулює мозок позбутися травми на емоційному рівні.

"Це як натрапити на двері, за якими лишилося те, що ми колись не змогли прожити. Саме тоді запускається глибокий процес зцілення — без примусу, без драматизації, без потреби знову пережити все спочатку", — пояснює Линок.

Брейнспотинг зменшує тривожність, напругу та симптоми ПТСР. Він допомагає при психосоматиці та емоційному вигоранні. Такий метод працює з тими блоками, які не піддаються словам.

"Іноді достатньо всього одного точного погляду, аби зрушити те, що здавалося нерухомим роками. Погляд, який зцілює — це і є брейнспотинг", — зазначає психологиня.

Такий метод терапії підійде тим, що не може впоратися з тривожністю, флешбеками чи панічними атаками. Він також допоможе пережити втрату близької людини або воєнний досвід. Брейнспотинг дасть змогу нарешті вийти із круговороту емоційного болю та почати нове життя.

