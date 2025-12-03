Брейнспотинг — почему этот метод психотерапии считают одним из лучших

Психолог беседует с девушкой. Фото: Freepik

Брейнспотинг в психологии набирает все большую популярность. Этот метод терапии позволяет преодолеть травматический опыт, избавиться от флешбеков и эмоциональной боли. Это не просто очередная техника, а деликатный способ работы с переживаниями.

Об этом рассказала психолог Алла Линок в Instagram.

Как работает брейнспотинг и кому он подойдет

Психолог объясняет, что тело человека всегда помнит травматический опыт. Определенное движение глазами, внезапное сжатие мышц или другое физическое проявление может вызвать стресс. Метод брейнспотинга заключается в том, чтобы найти ту самую точку в поле зрения, которая связана с эмоциональной болью. Длительный взгляд на эту точку стимулирует мозг избавиться от травмы на эмоциональном уровне.

"Это как наткнуться на дверь, за которой осталось то, что мы когда-то не смогли прожить. Именно тогда запускается глубокий процесс исцеления - без принуждения, без драматизации, без необходимости снова пережить все сначала", — объясняет Линок.

Брейнспотинг уменьшает тревожность, напряжение и симптомы ПТСР. Он помогает при психосоматике и эмоциональном выгорании. Такой метод работает с теми блоками, которые не поддаются словам.

"Иногда достаточно всего одного точного взгляда, чтобы сдвинуть то, что казалось неподвижным годами. Взгляд, который исцеляет — это и есть брейнспотинг", — отмечает психолог.

Такой метод терапии подойдет тем, кто не может справиться с тревожностью, флешбеками или паническими атаками. Он также поможет пережить потерю близкого человека или военный опыт. Брейнспотинг позволит наконец выйти из круговорота эмоциональной боли и начать новую жизнь.

