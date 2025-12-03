Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Что такое брейнспотинг — этот метод советуют многие психологи

Что такое брейнспотинг — этот метод советуют многие психологи

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 20:35
Брейнспотинг — почему этот метод психотерапии считают одним из лучших
Психолог беседует с девушкой. Фото: Freepik

Брейнспотинг в психологии набирает все большую популярность. Этот метод терапии позволяет преодолеть травматический опыт, избавиться от флешбеков и эмоциональной боли. Это не просто очередная техника, а деликатный способ работы с переживаниями.

Об этом рассказала психолог Алла Линок в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Как работает брейнспотинг и кому он подойдет

Психолог объясняет, что тело человека всегда помнит травматический опыт. Определенное движение глазами, внезапное сжатие мышц или другое физическое проявление может вызвать стресс. Метод брейнспотинга заключается в том, чтобы найти ту самую точку в поле зрения, которая связана с эмоциональной болью. Длительный взгляд на эту точку стимулирует мозг избавиться от травмы на эмоциональном уровне.

"Это как наткнуться на дверь, за которой осталось то, что мы когда-то не смогли прожить. Именно тогда запускается глубокий процесс исцеления - без принуждения, без драматизации, без необходимости снова пережить все сначала", — объясняет Линок.

Брейнспотинг уменьшает тревожность, напряжение и симптомы ПТСР. Он помогает при психосоматике и эмоциональном выгорании. Такой метод работает с теми блоками, которые не поддаются словам.

"Иногда достаточно всего одного точного взгляда, чтобы сдвинуть то, что казалось неподвижным годами. Взгляд, который исцеляет — это и есть брейнспотинг", — отмечает психолог.

Такой метод терапии подойдет тем, кто не может справиться с тревожностью, флешбеками или паническими атаками. Он также поможет пережить потерю близкого человека или военный опыт. Брейнспотинг позволит наконец выйти из круговорота эмоциональной боли и начать новую жизнь.

Напомним, ранее мы писали о том, какие симптомы могут указывать на СДВГ у взрослых. Психиатр назвал главные тревожные звоночки.

Также мы рассказывали о том, что такое агорафобия. Все больше людей сталкиваются с такой проблемой.

психология психологическая помощь советы интересные факты метод
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации