До чого свербить права або ліва долоня — народні прикмети

Свербить долонь. Фото: Freepik

Народна мудрість про те, що рука може свербіти до грошей, відома усім. Однак є й інші прикмети, що стосуються цього. Трактування такого знаку залежить від того, яка саме долоня чухається.

Про це пише Ukr.Media.

Реклама

Читайте також:

До чого свербить права рука

Згідно з народними прикметами, якщо у людини свербить права рука, то незабаром їй доведеться вітатися з кимось. Варто чекати на важливу зустріч найближчим часом. Ймовірніше за все, вона станеться протягом двох-трьох наступних днів. Якщо долонь чухається безперервно, то вам варто обміркувати важливі справи, які плануються найближчим часом.

Крім того, такий знак виникає до очікування. Наприклад, якщо ви думаєте про якусь людину й при цьому долоня починає свербіти, то скоро вона з'явиться у вашому житті.

Чоловічі руки. Фото: Freepik

Також права рука може свербіти до збитків та грошових втрат. Таким чином варто трактувати прикмету, якщо свербіж виникає вже після заходу сонця. У такому випадку приділіть особливу увагу грошам та попіклуйтесь про безпеку своїх фінансів.

Чому може свербіти долоня лівої руки

Така народна прикмета означає, що незабаром вас чекає покращення фінансового стану. Ймовірно, скоро ви отримаєте хороші надходження. Ще наші пращури знали, що свербіж лівої руки обіцяє людині фінансовий успіх. У народі часто говорили "Ліву долоню чесати — скоро грошики рахувати".

Вважається, що чим сильніше свербить долоня, тим більше грошей ви отримаєте. Навіть якщо планів про додатковий прибуток не було, фінанси прийдуть до вас із несподіваного джерела. Готуйтесь непристойно розбагатіти, якщо ліва рука свербить дуже часто.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що означають лінії на руці. Вони вкажуть на долю та розкриють майбутнє.

Також ми розповідали про те, до чого може свербіти мізинець на лівій руці. Чекайте на серйозні зміни в житті.