Що означають лінії на руці — дізнайтесь більше про свою особистість

Лінії на руках — це справжня карта життя. Вони можуть багато розповісти про особистість та навіть розкрити долю людини. Існує чотири головних лінії, що розкриють про вас усе.

Що означають лінії на руці

Аби зрозуміти свою карту життя, не обов'язково потрібно мати великий досвід у хіромантії. Існує кілька загальних принципів, які можуть зрозуміти геть усі. Щоб прочитати ліву карту, саме там розташовані чотири головні лінії:

серця;

розуму;

долі;

життя.

Лінія серця

Читати її варто від зовнішнього краю долоні до внутрішньої сторони. Якщо лінія серця підіймається від зовнішнього краю і закінчується під вказівним пальцем, то ви задоволені своїм особистим життям. Якщо вона закінчується під середнім пальцем — найімовірніше у коханні ви справжній егоїст. Якщо така лінія пряма і коротка — ви точно не романтик. Про ревність говорить лінія серця, що знаходиться прямо під пальцями. Довга лінія свідчить про те, що ви схильні приховувати почуття.

Якщо лінія серця перетинає лінію життя — вам легко розбити серце. Якщо лінія серця паралельна лінії розуму, то ви вмієте контролювати свої почуття. Хвиляста смуга свідчить про те, що у вашому житті буде багато несерйозних стосунків. Розриви на лінії говорять про серйозний біль чи горе, пов'язане з особистими стосунками.

Лінія розуму

Вона знаходиться прямо під лінією серця, її читають від внутрішньої частини долоні до зовнішньої. Якщо лінія розуму коротка, то ви робите акцент на фізичну працю та досягнення. Довга лінія через всю долоню свідчить про те, що у всьому ви спираєтесь на логіку, любите обдумати й аналізувати.

Хвиляста лінія свідчить про те, що ви легко втрачаєте концентрацію та відволікаєтесь. На креативність вказує лінія, що закінчується донизу. Якщо лінія розуму не перетинає лінію життя, то ви не можете всидіти на місці й постійно шукаєте пригоди. Про емоційну кризу свідчать розриви. Якщо на такій смузі є дрібні штрихи чи хрестики — це говорить про доленосні рішення, які будуть на вашому життєвому шляху.

Лінія життя

Лінію життя правильно читати зверху, тобто від місця між великим і вказівним пальцями, в зап'ястя. Якщо вона довга і глибока, то ви намагаєтеся відчувати смак до життя, не упускаючи ніяких можливостей. Коротка лінія свідчить про те, що ви зовсім не амбітна людина.

Вигин на лінії життя свідчить про те, що ви дуже сильна особистість. Пряма смуга говорить про те, що ви обережні в спілкуванні з новими людьми. Якщо лінія життя переривається, то у вас були раптові зміни в стилі життя. Завитки чи кола свідчать про серйозні травми чи поранення. Якщо у вас не одна така лінія, або ж вона постійно роздвоюється, ви дуже жива людина, повний енергії та сил.

Лінія долі

Лінія долі читається знизу, від зап'ястя, вгору. Якщо вона йде чітко й рівно вгору, то ви кар'єрист, робота для таких людей — найважливіше. Ви досягнете найбільшого успіху саме в кар'єрі. Якщо лінію долі видно слабо, ви не задоволені своєю роботою і вибором професії. Багато розгалужень і штрихів свідчать про те, що ви схильні часто міняти роботу.

Якщо лінія життя і долі перетинаються десь в середині, то ви будете змушені на життєвому шляху пожертвувати своїми інтересами заради інших. Якщо лінія долі бере почала біля основи великого пальця і потім перетинає лінію життя — ви маєте сильну підтримку сім'ї.

