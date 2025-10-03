К чему чешется правая или левая ладонь — народные приметы

Чешутся ладони. Фото: Freepik

Народная мудрость о том, что рука может чесаться к деньгам, известна всем. Однако есть и другие приметы, касающиеся этого. Трактовка такого знака зависит от того, какая именно ладонь чешется.

К чему чешется правая рука

Согласно народным приметам, если у человека чешется правая рука, то вскоре ему придется здороваться с кем-то. Стоит ждать важной встречи в ближайшее время. Вероятнее всего, она произойдет в течение двух-трех следующих дней. Если ладоней чешется непрерывно, то вам стоит обдумать важные дела, которые планируются в ближайшее время.

Кроме того, такой знак возникает к ожиданию. Например, если вы думаете о каком-то человеке и при этом ладонь начинает чесаться, то скоро он появится в вашей жизни.

Также правая рука может чесаться к убыткам и денежным потерям. Таким образом следует трактовать примету, если зуд возникает уже после захода солнца. В таком случае уделите особое внимание деньгам и позаботьтесь о безопасности своих финансов.

Почему может чесаться ладонь левой руки

Такая народная примета означает, что вскоре вас ждет улучшение финансового состояния. Вероятно, скоро вы получите хорошие поступления. Еще наши предки знали, что зуд левой руки сулит человеку финансовый успех. В народе часто говорили "Левую ладонь чесать — скоро денежки считать".

Считается, что чем сильнее чешется ладонь, тем больше денег вы получите. Даже если планов о дополнительной прибыли не было, финансы придут к вам из неожиданного источника. Готовьтесь неприлично разбогатеть, если левая рука чешется очень часто.

