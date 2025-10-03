Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Что значит, когда чешется ладонь — не только к деньгам

Что значит, когда чешется ладонь — не только к деньгам

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 17:00
К чему чешется правая или левая ладонь — народные приметы
Чешутся ладони. Фото: Freepik

Народная мудрость о том, что рука может чесаться к деньгам, известна всем. Однако есть и другие приметы, касающиеся этого. Трактовка такого знака зависит от того, какая именно ладонь чешется.

Об этом пишет Ukr.Media.

Реклама
Читайте также:

К чему чешется правая рука

Согласно народным приметам, если у человека чешется правая рука, то вскоре ему придется здороваться с кем-то. Стоит ждать важной встречи в ближайшее время. Вероятнее всего, она произойдет в течение двух-трех следующих дней. Если ладоней чешется непрерывно, то вам стоит обдумать важные дела, которые планируются в ближайшее время.

Кроме того, такой знак возникает к ожиданию. Например, если вы думаете о каком-то человеке и при этом ладонь начинает чесаться, то скоро он появится в вашей жизни.

До чого сверблять долоні за народними прикметами
Мужские руки. Фото: Freepik

Также правая рука может чесаться к убыткам и денежным потерям. Таким образом следует трактовать примету, если зуд возникает уже после захода солнца. В таком случае уделите особое внимание деньгам и позаботьтесь о безопасности своих финансов.

Почему может чесаться ладонь левой руки

Такая народная примета означает, что вскоре вас ждет улучшение финансового состояния. Вероятно, скоро вы получите хорошие поступления. Еще наши предки знали, что зуд левой руки сулит человеку финансовый успех. В народе часто говорили "Левую ладонь чесать — скоро денежки считать".

Считается, что чем сильнее чешется ладонь, тем больше денег вы получите. Даже если планов о дополнительной прибыли не было, финансы придут к вам из неожиданного источника. Готовьтесь неприлично разбогатеть, если левая рука чешется очень часто.

Напомним, ранее мы писали о том, что означают линии на руке. Они укажут на судьбу и раскроют будущее.

Также мы рассказывали о том, к чему может чесаться мизинец на левой руке. Ждите серьезных изменений в жизни.

приметы психология народные приметы руки ладони
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации