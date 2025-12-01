Відео
Головна Психологія Психолог назвав одне слово, яке робить людину привабливішою

Психолог назвав одне слово, яке робить людину привабливішою

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 11:01
Чому людям подобаються ті, хто вміє відмовляти — думка психолога
Дівчина розмовляє з хлопцем та посміхається. Фото: Freepik

Багато хто вважає, що у стосунках потрібно бути поступливим та часто йти на самопожертву, аби вони були щасливими. Насправді ж саме вміння говорити "ні" робить людину більш привабливою в очах партнера та оточуючих.

Про це розповів американський психолог Марк Треверс для Forbes.

Читайте також:

Чому вміння відмовляти робить людину більш привабливою

Це вказує на високу самооцінку

Як пояснює психолог, вміння відмовляти й не відчувати при цьому провину вказує на те, що людина себе поважає та любить. Така якість притягує людей та має магнетичну силу в стосунках. Партнер розуміє, що його друга половинка має власну гідність і цінує це. Люди інстинктивно тяжіють до тих, хто вміє говорити "ні", адже це сигналізує про емоційну стабільність, передбачуваність та безпеку.

Часте "ні" робить "так" людини більш значущим

Треверс пояснює, що людина, яка завжди та на все погоджується, не буде приваблювати партнера та оточуючих. Здається, що особистість, яка не вміє розставляти власні кордони й говорити "ні", насправді не знає, що їй подобається. А от друга половинка, яка може заявити про те, чого їй не хочеться, викликає більшу зацікавленість партнера. До того ж її "так" стає більш значущим та цінним.

Відмова — це швидкий спосіб створити емоційну безпеку

Особисті кордони зближують партнерів, створюючи здорову дистанцію. Партнер, який вміє говорити "ні", пропонує своїй другій половинці передбачуваність і безпеку. Через це стосунки стають щасливішими. Якщо ж людина не може відмовляти, вона втрачає свою індивідуальність. Партнер перестає вірити навіть найгарнішим її жестам, адже він не розуміє — це було зроблено через любов чи через невміння сказати "ні".

психологія поради цікаві факти слова спілкування
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
