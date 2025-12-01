Видео
Видео

Психолог назвал одно слово, что делает человека привлекательным

Дата публикации 1 декабря 2025 11:01
Почему людям нравятся те, кто умеет отказывать — мнение психолога
Девушка разговаривает с парнем и улыбается. Фото: Freepik

Многие считают, что в отношениях нужно быть уступчивым и часто идти на самопожертвование, чтобы они были счастливыми. На самом деле именно умение говорить "нет" делает человека более привлекательным в глазах партнера и окружающих.

Об этом рассказал американский психолог Марк Треверс для Forbes.

Читайте также:

Почему умение отказывать делает человека более привлекательным

Это указывает на высокую самооценку

Как объясняет психолог, умение отказывать и не чувствовать при этом вину указывает на то, что человек себя уважает и любит. Такое качество притягивает людей и имеет магнетическую силу в отношениях. Партнер понимает, что его вторая половинка имеет собственное достоинство и ценит это. Люди инстинктивно тяготеют к тем, кто умеет говорить "нет", ведь это сигнализирует об эмоциональной стабильности, предсказуемости и безопасности.

Частое "нет" делает "да" человека более значимым

Треверс объясняет, что человек, который всегда и на все соглашается, не будет привлекать партнера и окружающих. Кажется, что личность, которая не умеет расставлять собственные границы и говорить "нет", на самом деле не знает, что ей нравится. А вот вторая половинка, которая может заявить о том, чего ей не хочется, вызывает большую заинтересованность партнера. К тому же ее "да" становится более значимым и ценным.

Отказ — это быстрый способ создать эмоциональную безопасность

Личные границы сближают партнеров, создавая здоровую дистанцию. Партнер, который умеет говорить "нет", предлагает своей второй половинке предсказуемость и безопасность. Из-за этого отношения становятся счастливее. Если же человек не может отказывать, он теряет свою индивидуальность. Партнер перестает верить даже самым красивым его жестам, ведь он не понимает — это было сделано из-за любви или из-за неумения сказать "нет".

Напомним, ранее мы писали о том, как легко поднять самооценку. Психологи поделились советами.

Также мы рассказывали о том, как стать человеком, которого будут слушать все. Эти советы помогут покорить любого собеседника.

психология советы интересные факты слова общение
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
