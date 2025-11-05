Відео
Маша Єфросиніна зізналася, що її найбільше дратує в людях

Маша Єфросиніна зізналася, що її найбільше дратує в людях

Дата публікації: 5 листопада 2025 09:00
Що найбільше дратує Машу Єфросиніну в людях — зізнання знаменитості
Українська телеведуча та журналістка Маша Єфросиніна.

Українська ведуча та журналістка Маша Єфросиніна розкрила правду про те, що її найбільше дратує в людях. Це тригери, які під час спілкування змушують знаменитість нервувати.

Про це Маша Єфросиніна розповіла в Instagram.

Що найбільше дратує Машу Єфросиніну

Небажання людей критично мислити

Найбільше Єфросиніну дратує те, що люди поверхнево сприймають ситуацію. Через це їхнє мислення та бачення світу стає примітивним. До того ж небажання глибше розібратися в суті робить людину чутливою до пропаганди та дає можливість використовувати проти неї неправдиву інформацію.

"Як результат поверхневе сприйняття світу веде до агресії, як єдиного способу захистити свою психіку від складних, на перший погляд, речей", — зазначає ведуча.

Маша Єфросиніна зізналась, що її дратує в людях
Допис Маші Єфросиніної про речі, що її дратують. Фото: скриншот

Фамільярність

Ще один виклик для Єфросиніної у спілкуванні — фамільярність. Вона зазначає, що багато хто вважає нормою миттєвий перехід на "ти" при знайомстві. Однак така поведінка лише дратує ведучу.

"Я бачу в цьому порушення психічних кордонів людини — ми всі настільки різні, тож не треба забувати, що багатьом людям дуже важко одразу йти на контакт, важко сприймати доторки та відповідати на безтактні питання", — пояснює зірка.

Безкарність зла

Річ, що дратує Машу Єфросиніну найбільше — коли беззаконня та зло залишається непокараним. Вона зазначає, що особливо яскраво це проявляється сьогодні, коли ввесь світ споглядає за злочинами, що коїть Росія в Україні. Знаменитість пояснює, що так само корупція, насильство чи паплюження гідності людини досі часто залишаються злочинами без покарання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як бути впевненою в собі людиною. Секрет розкрила українська ведуча Катерина Осадча.

Також ми розповідали про те, як стати щасливою людиною. Головні принципи назвав український дизайнер Андре Тан.

