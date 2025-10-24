Відео
Катерина Осадча відповіла, як не зважати на чужу думку

Дата публікації: 24 жовтня 2025 14:35
Оновлено: 10:14
Катерина Осадча розкрила формулу внутрішньої свободи — як не залежати від думки інших
Українська ведуча Катерина Осадча. Фото: Instagram

Залежність від думки оточуючих псує мрії та заважає досягати успіху. Багато людей відмовляються від своїх цілей через страх осуду зі сторони інших. Цього відчуття можна позбутись.

Як перестати хвилюватись про те, що скажуть люди, розповіла зіркова ведуча Катерина Осадча в Instagram.

Способи припинити хвилюватись про думку інших

Зрозумійте, що кожен бачить по-своєму

Головний спосіб позбутись залежності від думки людей — дати їм право на те, аби вони не погоджувались з вами. Варто зрозуміти, що кожен має свої погляди й переконання і не обов'язково вони повинні збігатися з вашими.

Не шукайте схвалення всюди

Залишайтеся вірними своїм цінностям, навіть якщо багато хто їх не поділяє. Не варто чекати, що всі навколо будуть вас підтримувати та хвалити. Усвідомлення цього допоможе зберегти власну індивідуальність.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Фільтруйте критику

Інколи критика буває справді конструктивною й допомагає удосконалюватись. Однак деякі зауваження бувають сказані через заздрість й лише заважають досягати успіху. Важливо навчитися розділяти такі судження.

Пам'ятайте про те, ким ви є

Катерина Осадча наголошує, що завжди потрібно пам'ятати про власну цінність. Ви не мусите бути зручними, тихими чи "правильними". Живіть так, аби ви самі собі подобались.

Ніколи не зупиняйтеся

Попри критику та образи завжди впевнено рухайтесь до своєї цілі. Не варто слухати всіх навколо, якщо ви хочете досягнути успіху. Лише так вдасться побачити результат своїх старань й підвищити самооцінку.

Хвилювання про те, що скажуть інші, справді може зруйнувати багато планів та мрій. Варто лише припинити думати про це й ваше життя зміниться безповоротно. Усвідомлення того, що судження оточуючих не варті вашої уваги, допоможе розправити плечі й почати впевнено крокувати назустріч власним цілям.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
