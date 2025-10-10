Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Мастхев для щасливого життя — три принципи від Андре Тана

Мастхев для щасливого життя — три принципи від Андре Тана

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 15:00
Андре Тан назвав головні принципи щасливого життя — про що йдеться
Український дизайнер Андре Тан. Фото: Instagram

Український дизайнер Андре Тан переконаний, що щастя — це не про те, аби триматись за щось добре знайоме. Це про те, аби розкривати себе для нових можливостей, людей та вражень, які можуть змінити долю на краще. Всього три прості правила допоможуть відчути себе щасливою людиною та по-справжньому насолоджуватись життям.

Про це Андре Тан розповів на своїй сторінці в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Які речі зроблять життя щасливим

Відпустити тих, хто хоче піти

Навчіться прощатися з людьми, які більше не прагнуть спілкуватися з вами. Звичайно, якщо друзі чи близькі люди йдуть з нашого життя, це складно. Однак варто розуміти, що це абсолютно нормально, коли шляхи розходяться й далі кожен рухається своєю дорогою. Не варто тримати людину, якщо вона прагне піти. Зробіть крок до щасливішого життя й відпустіть її — це звільнить місце для нових зв'язків, людей та енергії.

Знайти свою справу

Вкладіть власні сили у те, аби знайти справу всього життя. Інколи це може тривати роками, однак коли ви реалізовуєтесь в тому, що справді приносить вам задоволення, то життя заграє новими фарбами. Працюйте над тим, заради чого вам буде хотітись прокидатися кожного ранку. Це надасть нового сенсу життю. Улюблена справа стане головним джерелом радості та натхнення.

Відмовитись від токсичних людей

Не варто спілкуватися з тими, хто не робить вас щасливими. Оточуйте себе лише людьми, які показують вашу важливість та особливість. Тримайтеся не за тих, хто тягне вас назад, а за тих, хто бачить вашу унікальність та підштовхує до нових звершень й пошуку кращого "я". Лише так можна відчути себе справді щасливою людиною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який одяг може підняти настрій та надихнути. Вся справа у кольорах.

Також ми розповідали про те, що відрізняє сильних та впевнених у собі людей. Це допомагає їм досягати успіху.

Андре Тан психологія поради емоції принципи
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації