Андре Тан назвав головні принципи щасливого життя — про що йдеться

Український дизайнер Андре Тан переконаний, що щастя — це не про те, аби триматись за щось добре знайоме. Це про те, аби розкривати себе для нових можливостей, людей та вражень, які можуть змінити долю на краще. Всього три прості правила допоможуть відчути себе щасливою людиною та по-справжньому насолоджуватись життям.

Які речі зроблять життя щасливим

Відпустити тих, хто хоче піти

Навчіться прощатися з людьми, які більше не прагнуть спілкуватися з вами. Звичайно, якщо друзі чи близькі люди йдуть з нашого життя, це складно. Однак варто розуміти, що це абсолютно нормально, коли шляхи розходяться й далі кожен рухається своєю дорогою. Не варто тримати людину, якщо вона прагне піти. Зробіть крок до щасливішого життя й відпустіть її — це звільнить місце для нових зв'язків, людей та енергії.

Знайти свою справу

Вкладіть власні сили у те, аби знайти справу всього життя. Інколи це може тривати роками, однак коли ви реалізовуєтесь в тому, що справді приносить вам задоволення, то життя заграє новими фарбами. Працюйте над тим, заради чого вам буде хотітись прокидатися кожного ранку. Це надасть нового сенсу життю. Улюблена справа стане головним джерелом радості та натхнення.

Відмовитись від токсичних людей

Не варто спілкуватися з тими, хто не робить вас щасливими. Оточуйте себе лише людьми, які показують вашу важливість та особливість. Тримайтеся не за тих, хто тягне вас назад, а за тих, хто бачить вашу унікальність та підштовхує до нових звершень й пошуку кращого "я". Лише так можна відчути себе справді щасливою людиною.

