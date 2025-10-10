Андре Тан назвал главные принципы счастливой жизни — о чем идет речь

Украинский дизайнер Андре Тан. Фото: Instagram

Украинский дизайнер Андре Тан убежден, что счастье — это не о том, чтобы держаться за что-то хорошо знакомое. Это о том, чтобы раскрывать себя для новых возможностей, людей и впечатлений, которые могут изменить судьбу к лучшему. Всего три простых правила помогут почувствовать себя счастливым человеком и по-настоящему наслаждаться жизнью.

Об этом Андре Тан рассказал на своей странице в Instagram.

Какие вещи сделают жизнь счастливой

Отпустить тех, кто хочет уйти

Научитесь прощаться с людьми, которые больше не стремятся общаться с вами. Конечно, если друзья или близкие люди уходят из нашей жизни, это сложно. Однако стоит понимать, что это абсолютно нормально, когда пути расходятся и дальше каждый движется своей дорогой. Не стоит держать человека, если он стремится уйти. Сделайте шаг к более счастливой жизни и отпустите его — это освободит место для новых связей, людей и энергии.

Найти свое дело

Вложите собственные силы в то, чтобы найти дело всей жизни. Иногда это может длиться годами, однако когда вы реализуетесь в том, что действительно приносит вам удовольствие, то жизнь заиграет новыми красками. Работайте над тем, ради чего вам будет хотеться просыпаться каждое утро. Это придаст новый смысл жизни. Любимое дело станет главным источником радости и вдохновения.

Отказаться от токсичных людей

Не стоит общаться с теми, кто не делает вас счастливыми. Окружайте себя только людьми, которые показывают вашу важность и особенность. Держитесь не за тех, кто тянет вас назад, а за тех, кто видит вашу уникальность и подталкивает к новым свершениям и поиску лучшего "я". Только так можно почувствовать себя действительно счастливым человеком.

