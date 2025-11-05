Что больше всего раздражает Машу Ефросинину в людях — признание знаменитости

Маша Ефросинина призналась, что ее сильно раздражает в людях
Украинская ведущая и журналистка Маша Ефросинина раскрыла правду о том, что ее больше всего раздражает в людях. Это триггеры, которые во время общения заставляют знаменитость нервничать.
Об этом Маша Ефросинина рассказала в Instagram.
Что больше всего раздражает Машу Ефросинину
Нежелание людей критически мыслить
Больше всего Ефросинину раздражает то, что люди поверхностно воспринимают ситуацию. Из-за этого их мышление и видение мира становится примитивным. К тому же нежелание глубже разобраться в сути делает человека чувствительным к пропаганде и дает возможность использовать против него ложную информацию.
"Как результат поверхностное восприятие мира ведет к агрессии, как единственному способу защитить свою психику от сложных, на первый взгляд, вещей", — отмечает ведущая.
Фамильярность
Еще один вызов для Ефросининой в общении — фамильярность. Она отмечает, что многие считают нормой мгновенный переход на "ты" при знакомстве. Однако такое поведение лишь раздражает ведущую.
"Я вижу в этом нарушение психических границ человека — мы все настолько разные, поэтому не надо забывать, что многим людям очень трудно сразу идти на контакт, трудно воспринимать прикосновения и отвечать на бестактные вопросы", — объясняет звезда.
Безнаказанность зла
Вещь, которая раздражает Машу Ефросинину больше всего — когда беззаконие и зло остается безнаказанным. Она отмечает, что особенно ярко это проявляется сегодня, когда весь мир созерцает преступления, которые совершает Россия в Украине. Знаменитость объясняет, что так же коррупция, насилие или осквернение достоинства человека до сих пор часто остаются преступлениями без наказания.
