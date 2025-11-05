Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Маша Ефросинина призналась, что ее сильно раздражает в людях

Маша Ефросинина призналась, что ее сильно раздражает в людях

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 09:00
обновлено: 09:19
Что больше всего раздражает Машу Ефросинину в людях — признание знаменитости
Украинская телеведущая и журналистка Маша Ефросинина. Фото: instagram/mashaefrosinina

Украинская ведущая и журналистка Маша Ефросинина раскрыла правду о том, что ее больше всего раздражает в людях. Это триггеры, которые во время общения заставляют знаменитость нервничать.

Об этом Маша Ефросинина рассказала в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Что больше всего раздражает Машу Ефросинину

Нежелание людей критически мыслить

Больше всего Ефросинину раздражает то, что люди поверхностно воспринимают ситуацию. Из-за этого их мышление и видение мира становится примитивным. К тому же нежелание глубже разобраться в сути делает человека чувствительным к пропаганде и дает возможность использовать против него ложную информацию.

"Как результат поверхностное восприятие мира ведет к агрессии, как единственному способу защитить свою психику от сложных, на первый взгляд, вещей", — отмечает ведущая.

Маша Єфросиніна зізналась, що її дратує в людях
Сообщение Маши Ефросининой о вещах, которые ее раздражают. Фото: скриншот

Фамильярность

Еще один вызов для Ефросининой в общении — фамильярность. Она отмечает, что многие считают нормой мгновенный переход на "ты" при знакомстве. Однако такое поведение лишь раздражает ведущую.

"Я вижу в этом нарушение психических границ человека — мы все настолько разные, поэтому не надо забывать, что многим людям очень трудно сразу идти на контакт, трудно воспринимать прикосновения и отвечать на бестактные вопросы", — объясняет звезда.

Безнаказанность зла

Вещь, которая раздражает Машу Ефросинину больше всего — когда беззаконие и зло остается безнаказанным. Она отмечает, что особенно ярко это проявляется сегодня, когда весь мир созерцает преступления, которые совершает Россия в Украине. Знаменитость объясняет, что так же коррупция, насилие или осквернение достоинства человека до сих пор часто остаются преступлениями без наказания.

Напомним, ранее мы писали о том, как быть уверенным в себе человеком. Секрет раскрыла украинская ведущая Екатерина Осадчая.

Также мы рассказывали о том, как стать счастливым человеком. Главные принципы назвал украинский дизайнер Андре Тан.

психология знаменитости Маша Ефросинина интересные факты общение
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации