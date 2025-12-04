Чи справді дружині не можна стригти чоловіка — священник пояснив

Жінка стриже чоловіка. Фото: Freepik

Про волосся існує чимало різних прикмет, адже у давнину вірили, що саме локони бережуть силу людини. Зокрема, багато хто досі вважає, що дружині не варто стригти власного чоловіка. Люди переконані, що за це може бути навіть гріх.

Чи справді це так, пояснив священник Олексій Філюк.

Чи можна дружині стригти чоловіка

Ще здавна українці були переконані, що оновлювати зачіску чоловіка має чужа людина. Вважалося, що вона не могла забрати життєву енергію та сили. Крім того, багато людей вірили, що якщо дружина стригтиме свого чоловіка, то в парі можуть виникати конфлікти та суперечки. Однак це все — лише забобони.

"Кажуть, що жінці не можна стригти чоловіка, бо буде щось недобре. Хто таке сказав? Це все вигадки", — зазначає Олексій Філюк.

Священник переконаний, що українцям варто припинити вірити у такі народні повір'я про волосся. Він додає, що дружинам не тільки можна, а й треба стригти своїх чоловіків.

"Дорогі жінки, стрижіть своїх чоловіків, стрижіть своїх батьків, дітей. І в цьому гріха нема. І все, що робите, робіть на славу Божу. Чи їсте, чи п'єте, чи працюєте, хай все буде на славу Божу", — каже священник.

Волосся справді може зберігати в собі особливу енергетику. Однак найближча людина точно не здатна зашкодити чоловікові через стрижку та забрати його сили. Та й гріха через те, що дружина робить зачіску своїй другій половинці, також точно не буде.

