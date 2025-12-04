Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Гріх через зачіску — чи можна жінці стригти власного чоловіка

Гріх через зачіску — чи можна жінці стригти власного чоловіка

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 17:50
Чи справді дружині не можна стригти чоловіка — священник пояснив
Жінка стриже чоловіка. Фото: Freepik

Про волосся існує чимало різних прикмет, адже у давнину вірили, що саме локони бережуть силу людини. Зокрема, багато хто досі вважає, що дружині не варто стригти власного чоловіка. Люди переконані, що за це може бути навіть гріх.

Чи справді це так, пояснив священник Олексій Філюк.

Реклама
Читайте також:

Чи можна дружині стригти чоловіка

Ще здавна українці були переконані, що оновлювати зачіску чоловіка має чужа людина. Вважалося, що вона не могла забрати життєву енергію та сили. Крім того, багато людей вірили, що якщо дружина стригтиме свого чоловіка, то в парі можуть виникати конфлікти та суперечки. Однак це все — лише забобони.

"Кажуть, що жінці не можна стригти чоловіка, бо буде щось недобре. Хто таке сказав? Це все вигадки", — зазначає Олексій Філюк.

Священник переконаний, що українцям варто припинити вірити у такі народні повір'я про волосся. Він додає, що дружинам не тільки можна, а й треба стригти своїх чоловіків.

"Дорогі жінки, стрижіть своїх чоловіків, стрижіть своїх батьків, дітей. І в цьому гріха нема. І все, що робите, робіть на славу Божу. Чи їсте, чи п'єте, чи працюєте, хай все буде на славу Божу", — каже священник.

Волосся справді може зберігати в собі особливу енергетику. Однак найближча людина точно не здатна зашкодити чоловікові через стрижку та забрати його сили. Та й гріха через те, що дружина робить зачіску своїй другій половинці, також точно не буде.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, до чого свербить долоня. Є кілька трактувань такої прикмети.

Також ми розповідали про те, що означають лінії на руці. Кожна з них може розказати долю людини.

психологія стрижки зачіски священики чоловіки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації