Головна Психологія Чому чоловіки вітаються за руку — справжнє значення жесту

Чому чоловіки вітаються за руку — справжнє значення жесту

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 17:39
Що символізує чоловіче рукостискання — не просто жест
Чоловіки вітаються за руку. Фото: Freepik

У сучасному світі рукостискання вже давно стало звичним жестом, на який мало хто звертає увагу. Чоловіки так вітаються та висловлюють свою прихильність одне до одного. Однак мало хто знає історію виникнення такого жесту та його справжнє значення.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Що означає чоловіче рукостискання

Багато хто розцінює рукостискання як звичайний жест привітання. Однак він має набагато більшу історію. Традиція, коли чоловіки беруться за руки під час зустрічі чи прощання, є у більшості країн світу. Такий жест виник у давні часи.

За однією з версій, чоловіки за допомогою рукостискання показували, що вони не тримають зброї й не несуть небезпеки. Також багато хто з дослідників вважає, що цей жест виник як знак взаємної прихильності або обіцянки. Вони пояснюють це тим, що дві руки, що стискають одна одну, символізують скріплення зв'язку.

Сьогодні ж рукостискання використовується як стандартний жест у діловому та особистому спілкуванні. Воно свідчить про прихильність людини, дружбу чи повагу. Крім того, рукостискання стало таким собі символом довіри.

Чоловіки звикли тиснути руки одне одному під час зустрічі, привітання, прощанні чи подяки. Такий знак також є публічним символом досягнення згоди. Рукостискання демонструє повагу та рівність між людьми. Це не просто жест, а спосіб публічного висловлення єдності та підтримки. Саме тому часто його використовують під час спортивних змагань.

При цьому такий жест вже давно перестав бути суто чоловічим. Жінки так само все частіше вітаються, потиснувши руки співрозмовникові. Це показує повагу та рівність.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
