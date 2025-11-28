Відео
Ознаки чоловіка-невдахи, які видно вже на старті стосунків

Ознаки чоловіка-невдахи, які видно вже на старті стосунків

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 12:32
Як відразу зрозуміти, що чоловік невдаха — ранні ознаки
Чоловік та жінка спілкуються на побаченні. Фото: Freepik

Кожна жінка хоче будувати стосунки із сильним та впевненим у собі чоловіком, який вміє досягати цілей. Однак далеко не кожен партнер такий. Зрозуміти, що чоловік невдаха можна ще на самому початку спілкування. На це вкажуть кілька головних ознак.

Про це пише РБК-Україна.

Читайте також:

Які ознаки вказують на те, що чоловік — невдаха

Звинувачує інших у власних бідах

Це вказує на те, що чоловік не визнає власних помилок, а звинувачує Всесвіт, обставини чи людей у своїх невдачах. Через такий підхід до життя досягнути успіху йому буде дуже складно. На своїх помилках потрібно вчитися, аби в майбутньому не допускати їх знову.

Намагається все контролювати

Якщо чоловік прагне контролювати все, це може вказувати на те, що він невдаха по життю. Таким чином він намагається отримати відчуття стабільності, хоча й насправді це лише картинка. 

Постійно вихваляється

Також варто уважніше придивитися до чоловіка, якщо він постійно вихваляється. Це можуть бути розмови про вдалі знайомства, неймовірні угоди чи покупки. Ці слова можуть бути повною протилежністю тому, що насправді відбувається в його житті.

Скаржиться на навколишних

Крім того, варто насторожитися, якщо у чоловіка всі винні, окрім нього. Скарги на всіх навколо про те, що вони "не такі", лише вказують на токсичність партнера. Ймовірніше за все, у ньому говорить звичайна заздрість.

Має помітні матеріальні проблеми

Звичайно, тимчасові труднощі виникають у всіх. Однак якщо чоловік постійно має проблеми з грішми, це може вказувати на те, що він — невдаха. Часто такі партнери намагаються розв'язати свої проблеми за рахунок жінки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно розірвати стосунки. Ці правила допоможуть уникнути звинувачень та образ.

Також ми розповідали про те, які помилки жінки на першому побаченні стануть фатальними. Після цього про стосунки годі мріяти.

психологія поради побачення чоловіки стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
