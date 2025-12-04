Действительно ли жене нельзя стричь мужа — священник объяснил

Женщина стрижет мужчину. Фото: Freepik

О волосах существует немало различных примет, ведь в древности верили, что именно локоны берегут силу человека. В частности, многие до сих пор считают, что жене не стоит стричь собственного мужчину. Люди убеждены, что за это может быть даже грех.

Действительно ли это так, объяснил священник Алексей Филюк.

Можно ли жене стричь мужа

Еще издавна украинцы были убеждены, что обновлять прическу мужа должен чужой человек. Считалось, что он не мог забрать жизненную энергию и силы. Кроме того, многие люди верили, что если жена будет стричь своего мужа, то в паре могут возникать конфликты и споры. Однако это все — лишь суеверия.

"Говорят, что женщине нельзя стричь мужчину, потому что будет что-то нехорошее. Кто такое сказал? Это все выдумки", — отмечает Алексей Филюк.

Священник убежден, что украинцам стоит прекратить верить в такие народные поверья о волосах. Он добавляет, что женам не только можно, но и нужно стричь своих мужей.

"Дорогие женщины, стригите своих мужей, стригите своих родителей, детей. И в этом греха нет. И все, что делаете, делайте во славу Божью. Едите ли, пьете ли, работаете ли, пусть все будет во славу Божью", — говорит священник.

Волосы действительно могут хранить в себе особую энергетику. Однако самый близкий человек точно не способен навредить мужчине из-за стрижки и забрать его силы. Да и греха из-за того, что жена делает прическу своей второй половинке, также точно не будет.

