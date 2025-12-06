Хто насправді швидше засинає після інтиму — чоловіки чи жінки

Закохана пара в ліжку. Фото: Freepik

Багато хто вважає, що після інтиму чоловіки засинають швидше за жінок. Через це з'явилося чимало стереотипних жартів. Насправді ж, як зазначають науковці, все відбувається зовсім по-іншому і частіше саме жінки першими засинають після близькості.

Про це пише Psychology Today.

Чому жінки засинають після інтиму першими

Причиною того, що жінки після близькості засинають першими, є природна реакція організму. Мозок вважає, що оскільки сон допомагає залишатися у горизонтальному положенні довше, шанси на вагітність збільшуються. Фактично організм робить все для того, аби в ньому зародилось нове життя.

А от чоловіки після інтиму не можуть заснути довше за жінок. Цьому також існує логічне пояснення. Як припускають науковці, партнери діють на рівні інстинктів й саме чоловік залишається пильним та оберігає свою другу половинку після близькості. Це той момент, коли жінка розслабляється, а отже стає вразливою. Відтак партнер відчуває, що повинен подбати про її спокій.

Крім того, існує й наукове пояснення тому, що жінки засинають швидше після інтиму. Організм викидає гормони окситоцину, пролактину та серотоніну. Вони діють як справжнє заспокійливе, що знімає стрес та викликає відчуття приємної втоми. Зрештою бажання хоча б трохи поспати стає просто непереборним.

Науковці додають, що інтим можна назвати таким собі "природним снодійним". Однак для кожного він працює по-своєму. Хтось швидко засинає, аби відновити сили та насолодитися спокоєм, а хтось відчуває приплив бадьорості та енергії.

