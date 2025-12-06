Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Чоловіки чи жінки — хто швидше засинає після інтиму та чому

Чоловіки чи жінки — хто швидше засинає після інтиму та чому

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 22:26
Хто насправді швидше засинає після інтиму — чоловіки чи жінки
Закохана пара в ліжку. Фото: Freepik

Багато хто вважає, що після інтиму чоловіки засинають швидше за жінок. Через це з'явилося чимало стереотипних жартів. Насправді ж, як зазначають науковці, все відбувається зовсім по-іншому і частіше саме жінки першими засинають після близькості.

Про це пише Psychology Today.

Реклама
Читайте також:

Чому жінки засинають після інтиму першими

Причиною того, що жінки після близькості засинають першими, є природна реакція організму. Мозок вважає, що оскільки сон допомагає залишатися у горизонтальному положенні довше, шанси на вагітність збільшуються. Фактично організм робить все для того, аби в ньому зародилось нове життя.

А от чоловіки після інтиму не можуть заснути довше за жінок. Цьому також існує логічне пояснення. Як припускають науковці, партнери діють на рівні інстинктів й саме чоловік залишається пильним та оберігає свою другу половинку після близькості. Це той момент, коли жінка розслабляється, а отже стає вразливою. Відтак партнер відчуває, що повинен подбати про її спокій.

Крім того, існує й наукове пояснення тому, що жінки засинають швидше після інтиму. Організм викидає гормони окситоцину, пролактину та серотоніну. Вони діють як справжнє заспокійливе, що знімає стрес та викликає відчуття приємної втоми. Зрештою бажання хоча б трохи поспати стає просто непереборним.

Науковці додають, що інтим можна назвати таким собі "природним снодійним". Однак для кожного він працює по-своєму. Хтось швидко засинає, аби відновити сили та насолодитися спокоєм, а хтось відчуває приплив бадьорості та енергії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому близькості між парами стає все менше. Науковці заявили, що зараз люди кохаються менше, ніж будь-коли в історії.

Також ми розповідали про те, в які дати народжуються пристрасні коханки. Ці жінки зводять чоловіків з розуму.

психологія цікаві факти кохання інтим стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації