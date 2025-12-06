Кто на самом деле быстрее засыпает после интима — мужчины или женщины

Влюбленная пара в постели. Фото: Freepik

Многие считают, что после интима мужчины засыпают быстрее женщин. Из-за этого появилось немало стереотипных шуток. На самом деле, как отмечают ученые, все происходит совсем по-другому и чаще именно женщины первыми засыпают после близости.

Об этом пишет Psychology Today.

Почему женщины засыпают после интима первыми

Причиной того, что женщины после близости засыпают первыми, является естественная реакция организма. Мозг считает, что поскольку сон помогает оставаться в горизонтальном положении дольше, шансы на беременность увеличиваются. Фактически организм делает все для того, чтобы в нем зародилась новая жизнь.

А вот мужчины после интима не могут заснуть дольше женщин. Этому также существует логическое объяснение. Как предполагают ученые, партнеры действуют на уровне инстинктов и именно мужчина остается бдительным и оберегает свою вторую половинку после близости. Это тот момент, когда женщина расслабляется, а следовательно становится уязвимой. Поэтому партнер чувствует, что должен позаботиться о ее спокойствии.

Кроме того, существует и научное объяснение тому, что женщины засыпают быстрее после интима. Организм выбрасывает гормоны окситоцина, пролактина и серотонина. Они действуют как настоящее успокоительное, снимающее стресс и вызывающее ощущение приятной усталости. В конце концов желание хотя бы немного поспать становится просто непреодолимым.

Ученые добавляют, что интим можно назвать неким "естественным снотворным". Однако для каждого он работает по-своему. Кто-то быстро засыпает, чтобы восстановить силы и насладиться покоем, а кто-то чувствует прилив бодрости и энергии.

