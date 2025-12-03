Дати народження чоловіків-скандалістів — з ними не буде спокійного життя

Чоловік кричить на дружину. Фото: Freepik

Певні дати несуть у собі особливу енергію, яка впливає на характер людини та її поведінку. Нумерологи стверджують, що чоловіки, народжені у певні числа, схильні до конфліктів більше за інших. Вони часто сваряться з другою половинкою.

Дати народження чоловіків, які часто влаштовують скандали

Дати народження: 2, 11, 20, 29

Такі чоловіки перебувають під впливом Місяця. Вони дуже турботливі та чутливі. При цьому саме емоційність робить їх схильними до скандалів. Ці особистості часто піддаються впливу другої половинки та віддають їй лідерство у стосунках. Однак коли життя починає значною мірою обертатися лише навколо рішень партнерки, чоловіки, що народились у ці дати, можуть почуватися залежними. На тлі цього виникають сварки та конфлікти.

Дати народження: 3, 12, 21, 30

Чоловіки, народжені в ці числа, перебувають під управлінням Юпітера. Вони вирізняються запальним та сильним характером. У стосунках з такими особистостями рідко коли буває стабільність та спокій. Частіше за все вони провокують конфлікти та не можуть знайти потрібний баланс. Ключ до щасливих стосунків з ними полягає в терпінні та розумінні партнерки, а також у необхідності ставити спільні цілі.

Дати народження: 5, 14, 23

Меркурій керує чоловіками, що народились у ці дати. Через це вони часто постають перед труднощами, пов'язаними із запальним темпераментом. Спокій здається для цих особистостей чимось недосяжним. Вони схильні до того, аби несподівано проявляти емоції та висловлювати думки. Через це стосунки з такими чоловіками здаються обтяжливими. Однак це можна виправити завдяки спілкуванню між партнерами та проявленню емпатії одне до одного.

