Яка доля чекає на людей з кармічним числом 9 — нумерологи розповіли

Кармічне число може розповісти про головне призначення людини в житті та розкрити її долю. Нумерологи пояснюють, що така цифра підказує, які виклики людина принесла з собою з минулого життя і як їх можна позбутися.

Як вирахувати своє кармічне число

Для розрахунку кармічного числа використовують дату народження. Потрібно додати всі цифри та звести їх до однозначного числа. Наприклад, якщо ви народились 17 лютого 1988 року, то розрахунок буде таким: 1+7+2+1+9+8+8=36; 3+6=9.

Що означає кармічне число 9

Кармічне число 9 завершує цикл, тому воно особливе. Така цифра означає повноту та мудрість. Крім того, вона вказує на те, що в житті людини станеться чимало цікавих та складних подій.

За характером такі люди схильні проявляти агресію та часто ображатися. Вони не можуть стримувати свій гнів навіть з близькими людьми. Водночас такі особистості дуже енергійні, емоційні й допитливі. Їхнє життя часто наповнене крайнощами, що робить складним пошук золотої середини.

Нумерологи зазначають, кармічне завдання цих людей — служити людству. Важливо не ігнорувати його. В іншому випадку, доля відбиратиме здоров'я, особисте щастя та гроші. Такі люди можуть спробувати приборкати свою агресію, працюючи в армії, поліції чи інших структурах, де є жорстка дисципліна. Крім того, їм підійде громадська діяльність. Людям з кармічним числом 9 варто допомагати оточуючим, шукати себе у волонтерстві чи інших схожих сферах.

Стосунки в людей з кармічним числом 9 нагадують американські гірки. Вони вірні партнерові, однак схильні проявляти нестримну агресію та надмірні емоції. Часто стосунки цих особистостей закінчуються серйозними скандалами та розлученням. Це точно не ті люди, які після розставання залишаються з партнером друзями.

