Подружнє життя за датою народження — перевірте, що чекає на вас

Дата народження несе в собі енергію, що впливає на життя людини, зокрема, стосунки та шлюб. Нумерологи стверджують, що вона підкаже, чого варто чекати від кохання.

Як вирахувати своє число долі

Аби дізнатися своє число долі, додайте всі цифри вашої дати народження. Наприклад, якщо ви народилися 12 листопада 1997 року, то розрахунок буде таким: 1+2+1+1+1+9+9+7=31; 3+1=4. Тобто числом долі в такому випадку буде четвірка.

Яким буде подружнє життя за числом долі

Число долі 1

Такі люди дуже товариські та яскраві. Вони прагнуть бути лідерами у стосунках, через що часто їхня друга половинка може почуватись виснаженою. Крім того, такі особистості можуть бути різкими й часто діяти на емоціях. Їм варто навчитися обмірковувати все, перш ніж говорити про це з партнером. Такі люди найбільш сумісні з тими, в кого число долі 2, 4 та 6, а найменше — з 7, 8 та 9.

Число долі 2

Особистості з таким числом долі повинні навчитися взаємодіяти з партнером, аби їхній шлюб був міцним. Неможливо побудувати щасливий союз самотужки. Варто дозволити другій половинці проявляти турботу та підтримку. Такі особистості повинні навчитися проявляти терплячість, коли мають справу зі складними ситуаціями. Вони найбільш сумісні з числами 1, 3 та 6, а найменше — з 5 та 8.

Число долі 3

Саме цим людям судилося щасливе любовне життя. Природна схильність до життєрадісності допомагає їм будувати міцні стосунки. Такі особистості дуже цілеспрямовані й завжди хочуть бути першими. Це яскраво проявляється у стосунках. Найбільш сумісними з ними є числа 2, 6 та 9, а от особистостей з числом долі 1 варто уникати.

Число долі 4

Такі люди стають чудовими партнерами, оскільки вони розсудливі та заслуговують на довіру. Однак їм складно проявляти пристрасть та почуття. Для стосунків такі особистості шукають надійну людину, яка реалістично дивиться на життя. Вони найбільш сумісні з числами 1, 2, 7 та 8, а найменше — з самим числом 4.

Число долі 5

Такі люди обожнюють милуватися красою світу. Їм подобається відкривати для себе кохання, задоволення та романтику. Як результат, вони отримують від особистого життя максимум задоволення. Це найвідданіші та найзавзятіші партнери. Їм найкраще підходять люди з числами долі 5 та 8, а число 2 буде найгіршим вибором.

Число долі 6

Справжні щасливчики в особистому житті — люди з числом долі 6. Такі особистості наповнені енергією та пристрастю. Вони ніжні й люблять проявляти кохання за допомогою гучних вчинків. Згідно з нумерологією, ці люди сумісні з усіма іншими числами.

Число долі 7

Такі особистості дуже допитливі та кмітливі, коли справа доходить до шлюбу і романтики. Вони мають сильне бажання постійно дізнаватися партнера. Це призводить до щасливого шлюбу та цікавих стосунків. Число 2 є для них найбільш сумісним, а 9 — найменш вдалим вибором.

Число долі 8

Ці особистості досить стримані, коли справа доходить до стосунків. Вони чутливі й бояться бути покинутими, що заважає їм показати своє справжнє "я". Щасливий шлюб для таких людей можливий, однак лише тоді, коли вони розкриються на повну. У стосунках ці особистості зможуть добре порозумітися з усіма числами, крім 2.

Число долі 9

Такі люди наповнені великою любов'ю та оптимізмом. Вони готові як отримувати, так й дарувати любов. Саме тому у стосунках з ними завжди є баланс. Ці люди найбільш сумісні з числами 9, 5 або 8. Саме з такими особистостями у них буде більше шансів на щасливий союз. А от найменш сумісні вони з номером 1.

