Супружеская жизнь по дате рождения — проверьте, что ждет вас

Дата рождения несет в себе энергию, влияющую на жизнь человека, в частности, отношения и брак. Нумерологи утверждают, что она подскажет, чего стоит ждать от любви.

Как вычислить свое число судьбы

Чтобы узнать свое число судьбы, добавьте все цифры вашей даты рождения. Например, если вы родились 12 ноября 1997 года, то расчет будет таким: 1+2+1+1+1+9+9+7=31; 3+1=4. То есть числом судьбы в таком случае будет четверка.

Какой будет супружеская жизнь по числу судьбы

Число судьбы 1

Такие люди очень общительные и яркие. Они стремятся быть лидерами в отношениях, из-за чего часто их вторая половинка может чувствовать себя истощенной. Кроме того, такие личности могут быть резкими и часто действовать на эмоциях. Им стоит научиться обдумывать все, прежде чем говорить об этом с партнером. Такие люди наиболее совместимы с теми, у кого число судьбы 2, 4 и 6, а меньше всего — с 7, 8 и 9.

Число судьбы 2

Личности с таким числом судьбы должны научиться взаимодействовать с партнером, чтобы их брак был крепким. Невозможно построить счастливый союз в одиночку. Стоит позволить второй половинке проявлять заботу и поддержку. Такие личности должны научиться проявлять терпение, когда имеют дело со сложными ситуациями. Они наиболее совместимы с числами 1, 3 и 6, а меньше всего — с 5 и 8.

Число судьбы 3

Именно этим людям суждено счастливую любовную жизнь. Природная склонность к жизнерадостности помогает им строить крепкие отношения. Такие личности очень целеустремленные и всегда хотят быть первыми. Это ярко проявляется в отношениях. Наиболее совместимыми с ними являются числа 2, 6 и 9, а вот личностей с числом судьбы 1 стоит избегать.

Число судьбы 4

Такие люди становятся прекрасными партнерами, поскольку они благоразумны и заслуживают доверия. Однако им сложно проявлять страсть и чувства. Для отношений такие личности ищут надежного человека, который реалистично смотрит на жизнь. Они наиболее совместимы с числами 1, 2, 7 и 8, а меньше всего — с самим числом 4.

Число судьбы 5

Такие люди обожают любоваться красотой мира. Им нравится открывать для себя любовь, удовольствие и романтику. Как результат, они получают от личной жизни максимум удовольствия. Это самые преданные и упорные партнеры. Им лучше всего подходят люди с числами судьбы 5 и 8, а число 2 будет худшим выбором.

Число судьбы 6

Настоящие счастливчики в личной жизни — люди с числом судьбы 6. Такие личности наполнены энергией и страстью. Они нежные и любят проявлять любовь с помощью громких поступков. Согласно нумерологии, эти люди совместимы со всеми остальными числами.

Число судьбы 7

Такие личности очень любознательны и сообразительны, когда дело доходит до брака и романтики. Они имеют сильное желание постоянно узнавать партнера. Это приводит к счастливому браку и интересным отношениям. Число 2 является для них наиболее совместимым, а 9 — наименее удачным выбором.

Число судьбы 8

Эти личности довольно сдержанны, когда дело доходит до отношений. Они чувствительны и боятся быть брошенными, что мешает им показать свое истинное "я". Счастливый брак для таких людей возможен, однако лишь тогда, когда они раскроются на полную. В отношениях эти личности смогут хорошо поладить со всеми числами, кроме 2.

Число судьбы 9

Такие люди наполнены большой любовью и оптимизмом. Они готовы как получать, так и дарить любовь. Именно поэтому в отношениях с ними всегда есть баланс. Эти люди наиболее совместимы с числами 9, 5 или 8. Именно с такими личностями у них будет больше шансов на счастливый союз. А вот наименее совместимы они с номером 1.

