Богатство по дате рождения — суждена ли вам роскошная жизнь

Дата рождения определяет не только характер человека. Она также может указать на его судьбу, в частности, финансовое благополучие. Нумерологи утверждают, что именно по числу судьбы можно узнать, суждено ли вам стать богатым человеком.

Как узнать свое число судьбы

Чтобы определить свое число судьбы, стоит добавить все цифры даты рождения, пока не получится однозначное число. Например, если вы родились 23 декабря 1997 года, то расчет будет таким: 2+3+1+2+1+9+9+7=34; 3+4=7. Следовательно, число судьбы такого человека — семерка.

Что предсказывает ваше число судьбы

Цифра 1

Такие люди не могут себе отказать в чем-то. Экономия — это точно не про них. Хотя и деньги действительно любят этих личностей, богатыми они смогут стать только тогда, когда начнут разумно распоряжаться финансами.

Цифра 2

Люди, родившиеся под таким числом судьбы, живут как бы по плану. Они никогда не будут тратить деньги на ненужные вещи. Природная способность экономить делает этих личностей склонными к богатству. Они могут иметь больше других.

Цифра 3

Такие люди чрезвычайно рациональны. Они знают, как накапливать деньги. Однако когда в их жизни появляется любимый человек, эти личности не жалеют денег ни на что. Им стоит научиться бороться со страстями, чтобы достигать большего.

Цифра 4

Люди с таким числом судьбы — настоящие счастливчики. Если остальным нужно много работать или экономить, чтобы иметь деньги, то богатство к этим личностям приходит ниоткуда. Судьба щедро одаривает их всем.

Цифра 5

Такие личности готовы почти на все ради денег. Однако нумерологи советуют вспоминать о человечности перед тем, как что-то делать. Ведь судьба может ответить бумерангом. Людям с этим числом судьбы стоит перестать зацикливаться на деньгах и ситуация улучшится сама собой.

Цифра 6

Жизнь таких людей — сплошная погоня за богатством. Такой бред деньгами может обернуться неожиданными проблемами. Лучше не доводить до того, чтобы вам просто в лоб заявили, что вы — скряга.

Цифра 7

Такие люди хотя и не обречены на богатство, но могут жить в достатке. Для этого им стоит просто добавить немного усилий. Так удастся поднять уровень своей жизни.

Цифра 8

Нумерологи отмечают, что такие люди часто бывают скрягами. Они стремятся получить власть и иметь много денег, однако судьба не всегда им в этом способствует. Если таким личностям и светит богатство, то это не сделает их действительно счастливыми.

Цифра 9

Люди с таким числом судьбы не умеют экономить. Они часто залезают в долги или кредиты, лишь бы жить на широкую ногу. Такой подход приводит к тому, что финансов становится все меньше, а проблем все больше.

