Які жінки не створені для домашнього життя — дата народження підкаже

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Деякі жінки знаходять себе у тихому домашньому житті. Вони надихаються піклуванням про близьких та передбачуваною рутиною. Однак є й такі особистості, для яких життя без роботи може стати справжнім випробуванням. Нумерологи назвали їхні дати народження.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Дати народження жінок, яким не варто сидіти вдома

Народжені 1, 10, 19, 28 числа

Це справжні лідери та першопрохідці. Домашня рутина вкраде в них всю мотивацію. Таким жінкам необхідно відчувати, що вони рухаються та ведуть за собою інших.

Народжені 3, 12, 21, 30 числа

Жінки, що народилися у ці дати, дуже творчі та відкриті до світу. Їм необхідне постійне спілкування, аби знаходити нові ідеї. В іншому випадку такі особистості швидко впадають у депресію й починають сумніватися в собі.

Народжені 5, 14, 23 числа

Такі жінки народжені під числом свободи. Постійне перебування вдома виснажує їх та забирає мотивацію. Зрештою в очах цих особистостей гасне вогонь, а смак до життя зникає.

Народжені 8, 17, 26 числа

Жінки, що народилися у ці дати, мають особливу енергетику влади та управління. Якщо вони надовго замикаються вдома, то втрачають відчуття значущості і стають роздратованими.

Народжені 9, 18, 27

Це люди, покликані для служіння та натхнення. Жінкам, народженим у ці дати, не варто ізолюватися. В іншому випадку вони можуть зайнятися глибоким самоаналізом, що розбудить необ'єктивного внутрішнього критика.

