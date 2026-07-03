Замість серйозних бойовиків: шпигунські комедії про таємних агентів

Фрагменти з фільму "Півтора шпигуна". Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Микулець Редактор, кінокритик

Під кінець тижня хочеться подивитися щось легке та цікаве. Наприклад, шпигунські комедії — фільми, де секретні агенти потрапляють у безглузді ситуації, а небезпечні спецоперації перетворюються на справжній хаос.

Новини.LIVE розповість про цікаві стрічки, які точно подарують гарний настрій.

"Агент Джонні Інгліш"

Французький багатій Паскаль Саваж задумав надзвичайно амбітну та доволі дивну аферу. Він хоче отримати британський престол і перетворити країну на місце утримання в'язнів з усього світу, заробляючи на цьому величезні гроші.

Здавалося б, таку загрозу повинні зупиняти найкращі агенти британської розвідки. Але доля розпорядилася інакше. Після низки невдалих подій єдиним співробітником, який залишився виконувати завдання, стає Джонні Інгліш — людина без польового досвіду, зате з безмежною впевненістю у власних силах.

Проблема лише в тому, що майже кожен його крок закінчується курйозом. Інгліш постійно потрапляє у смішні халепи, але саме це робить його пригоди такими захопливими.

"Півтора шпигуна"

Колись Боб був школярем, над яким насміхалися через зайву вагу. Більшість однокласників уникала його, і лише Кельвін не побоявся підтримати хлопця в непростий момент.

Минуло багато років. Кельвін веде звичайне життя і навіть не здогадується, що незабаром його чекають великі пригоди. Одного дня він зустрічає старого знайомого й ледве впізнає в кремезному спортивному чоловікові того самого Боба зі школи.

З'ясовується, що Боб працює на ЦРУ та розслідує серйозну справу. Хтось викрав секретну інформацію, яка може становити загрозу для безпеки країни. Щоб знайти злочинця, агенту потрібна допомога колишнього друга.

Кельвін погоджується, навіть не уявляючи, у що вплутується. Дуже швидко він опиняється в центрі небезпечної гри, де за ними полюють озброєні злочинці, а кожен новий день приносить чергову порцію пригод. Найсмішніше те, що обидва герої постійно потрапляють у кумедні ситуації, які роблять цю шпигунську історію легкою та неймовірно веселою.

"Встигнути за Джонсами"

Подружжя Гаффні живе звичайним життям у тихому передмісті. Джефф працює в офісі, а Карен займається домашніми справами та нудьгує без яскравих подій. Все змінюється, коли поруч оселяються нові сусіди — красиві, успішні та, здається, ідеальні Джонси.

Спочатку вони викликають лише захоплення, але згодом Карен починає помічати дивні деталі в їхній поведінці. Виявляється, за бездоганним образом ховається зовсім не те життя, яке вони показують оточуючим. Так звичайна сімейна пара несподівано опиняється втягнутою у шпигунські пригоди, сповнені небезпечних ситуацій і кумедних непорозумінь.

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