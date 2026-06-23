Забуті серіали українського виробництва, які приємно здивують

Фрагменти з серіалу "Не зарікайся". Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Микулець Редактор, кінокритик

Колись ці українські серіали дивилися мільйони глядачів, обговорювали кожну серію та чекали продовження. Сьогодні про них згадують значно рідше, адже з'явилося багато нових проєктів. Але якщо хочеться знайти справді захопливу історію на кілька вечорів, ці серіали точно заслуговують на ще один шанс.

Новини.LIVE виділили кращі історії для вас.

"Не зарікайся"

Історія Людмили починається з події, яка повністю змінює її життя. Звичайна школярка раптом опиняється за ґратами через звинувачення у вбивстві впливового політика. Найстрашніше те, що вона сама не пам'ятає, що сталося того дня.

Попереду на дівчину чекають роки випробувань: життя в колонії, постійна боротьба за справедливість і вимушена розлука з новонародженою донькою. Після звільнення Людмила мріє лише про одне — повернути свою дитину та почати все спочатку. Проте доля готує для неї нові удари. Події 2014 року стають черговим випробуванням, яке перевірить її на міцність.

"Обручка з рубіном"

Сестри Аня та Яна збиралися переїхати до Києва, але одна трагічна поїздка перекреслила всі їхні плани. Після серйозної аварії обидві дівчини опиняються в комі. Через важкі травми навіть найближчі люди не можуть визначити, хто є хто. Коли сестри повертаються до життя, їм доводиться заново шукати себе та розбиратися в подіях, які змінили їхні долі.

"Колір пристрасті"

Даша стає жертвою чужої брехні та потрапляє під слідство за злочин, якого не скоювала. Усі обставини складаються проти неї, і шансів уникнути покарання майже немає.

Єдиною людиною, яка сумнівається в її вині, стає слідчий Андрій Потапенко. Поступово між ними виникає симпатія, однак Андрій не наважується піти проти обставин. У результаті Даша отримує тривалий термін ув'язнення. Минуть роки, перш ніж він усвідомить свою помилку, але повернути минуле буде вже не так просто.

"Зникла наречена"

Серіал про успішну жінка на ім'я Анна, яка безслідно зникає просто після весілля. Ще вчора вона будувала плани на майбутнє, а вже наступного дня її шукають рідні та поліція. Розібратися в загадковій історії намагається донька Анни. Крок за кроком вона відкриває таємниці, про які ніхто навіть не здогадувався. З кожною серією стає зрозуміло, що зникнення матері пов'язане з подіями, які приховувалися багато років.

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