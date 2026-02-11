Відео
Головна Кіно Що дивилися олди — 5 підліткових фільмів, актуальних і досі

Що дивилися олди — 5 підліткових фільмів, актуальних і досі

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 10:04
5 легендарних підліткових фільмів — добірка для усіх
Головна героїня фільму "Відмінниця легкої поведінки". Кадр з відео

Є фільми, які не просто дивишся, а проживаєш. Більшість вчилися на їхніх помилках, закохувалися разом із героями й плакали через шкільні драми, ніби це відбувається з ними. 

Новини.LIVE зібрав добірку для тих, хто пам’ятає, і для тих, хто тільки відкриває підліткове кіно.

"Погані дівчата"

Кейді приїжджає зі світу, де все просто: або ти хижак, або здобич. Але шкільні коридори виявляються жорсткішими за африканські савани. Тут замість законів природи — правила популярності, замість боротьби за їжу — боротьба за статус. І коли Кейді закохується в хлопця Реджіни Джордж, стає ясно, що буде війна. 

"Відмінниця легкої поведінки"

Олів не була зіркою школи — радше сірою мишею з гострим розумом. Одна вигадана історія про "дорослий досвід" запускає ланцюгову реакцію. Чутки розлітаються швидше за повідомлення в чаті, а ярлик приклеюється намертво. Замість того щоб виправдовуватися, вона вирішує грати за новими правилами. І тут починається найцікавіше.

"Мюзикл у середній школі"

Історія про те, що ти не зобов'язаний бути лише "баскетболістом" чи лише "відмінницею". Трой і Габріелла випадково співають разом і раптом розуміють, що між ними багато спільного. Це кіно про сміливість вийти зі звичної ролі. І так, після нього хотілося співати в душі ще голосніше.

"Кемп-рок"

Літній табір, гітари, сцена і мрія, яка здається занадто великою. Мітчі миє посуд, але в голові одні стадіони й софіти. Шейн ховається від власного образу "поганого хлопця", хоча й сам від нього втомився. Хлопців об’єднує музика. Це історія про талант, який не завжди одразу помічають, і про шанс, що приходить тоді, коли вже майже перестаєш у нього вірити.

Раніше ми писали про те, на яких мультфільмах виросло не одне покоління. 

Також ми повідомляли про шедеври кіно, що було знято за мотивами відомих книг.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
