5 легендарных подростковых фильмов — подборка для всех

Что смотрели олды — 5 подростковых фильмов, актуальных до сих пор
Есть фильмы, которые не просто смотришь, а проживаешь. Большинство учились на их ошибках, влюблялись вместе с героями и плакали из-за школьных драм, будто это происходит с ними.
Новини.LIVE собрал подборку для тех, кто помнит, и для тех, кто только открывает подростковое кино.
Лучшие фильмы о подростках, которые стоит увидеть
"Плохие девочки"
Кейди приезжает из мира, где все просто: либо ты хищник, либо добыча. Но школьные коридоры оказываются жестче африканских саванн. Здесь вместо законов природы — правила популярности, вместо борьбы за еду — борьба за статус. И когда Кейди влюбляется в парня Реджины Джордж, становится ясно, что будет война.
"Отличница легкого поведения"
Олив не была звездой школы — скорее серой мышью с острым умом. Одна выдуманная история о "взрослом опыте" запускает цепную реакцию. Слухи разлетаются быстрее сообщения в чате, а ярлык приклеивается намертво. Вместо того чтобы оправдываться, она решает играть по новым правилам. И тут начинается самое интересное.
"Мюзикл в средней школе"
История о том, что ты не обязан быть только "баскетболистом" или только "отличницей". Трой и Габриэлла случайно поют вместе и вдруг понимают, что между ними много общего. Это кино о смелости выйти из привычной роли. И да, после него хотелось петь в душе еще громче.
"Кэмп-рок"
Летний лагерь, гитары, сцена и мечта, которая кажется слишком большой. Митчи моет посуду, но в голове одни стадионы и софиты. Шейн прячется от собственного образа "плохого парня", хотя и сам от него устал. Парней объединяет музыка. Это история о таланте, который не всегда сразу замечают, и о шансе, который приходит тогда, когда уже почти перестаешь в него верить.
