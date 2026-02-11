5 легендарных подростковых фильмов — подборка для всех

Главная героиня фильма "Отличница легкого поведения". Кадр из видео

Есть фильмы, которые не просто смотришь, а проживаешь. Большинство учились на их ошибках, влюблялись вместе с героями и плакали из-за школьных драм, будто это происходит с ними.

Новини.LIVE собрал подборку для тех, кто помнит, и для тех, кто только открывает подростковое кино.

Лучшие фильмы о подростках, которые стоит увидеть

"Плохие девочки"

Кейди приезжает из мира, где все просто: либо ты хищник, либо добыча. Но школьные коридоры оказываются жестче африканских саванн. Здесь вместо законов природы — правила популярности, вместо борьбы за еду — борьба за статус. И когда Кейди влюбляется в парня Реджины Джордж, становится ясно, что будет война.

"Отличница легкого поведения"

Олив не была звездой школы — скорее серой мышью с острым умом. Одна выдуманная история о "взрослом опыте" запускает цепную реакцию. Слухи разлетаются быстрее сообщения в чате, а ярлык приклеивается намертво. Вместо того чтобы оправдываться, она решает играть по новым правилам. И тут начинается самое интересное.

"Мюзикл в средней школе"

История о том, что ты не обязан быть только "баскетболистом" или только "отличницей". Трой и Габриэлла случайно поют вместе и вдруг понимают, что между ними много общего. Это кино о смелости выйти из привычной роли. И да, после него хотелось петь в душе еще громче.

"Кэмп-рок"

Летний лагерь, гитары, сцена и мечта, которая кажется слишком большой. Митчи моет посуду, но в голове одни стадионы и софиты. Шейн прячется от собственного образа "плохого парня", хотя и сам от него устал. Парней объединяет музыка. Это история о таланте, который не всегда сразу замечают, и о шансе, который приходит тогда, когда уже почти перестаешь в него верить.

