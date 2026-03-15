Ідеальне кіно — мінісеріал 2025, у якому неможливо вгадати фінал

Головна героїня серіалу "Звір у мені". Кадр з відео

Бувають серіали, що затягують настільки, що раптом ловите себе вже на третій серії поспіль. Мінісеріал "Звір у мені" — якраз із тієї категорії. Це психологічний трилер, де напруга росте поступово, а відповіді з’являються лише тоді, коли глядач уже повністю втягнувся в історію.

Новини.LIVE розповість про цей серіал більше.

Реклама

Читайте також:

Чому варто подивитись серіал "Звір у мені"

У центрі сюжету — Аггі Віггс. Колись вона була успішною авторкою, але трагедія повністю зламала її життя. Після загибелі сина жінка закрилася від світу: перестала писати, майже не спілкується з людьми і живе ніби за інерцією.

Здається, ніщо вже не здатне повернути її до нормального життя. Але одного дня поруч оселяється новий сусід — Найл Шелдон. Він заможний і впливовий магнат у сфері нерухомості. Чоловік харизматичний, упевнений у собі, але водночас навколо нього давно ходять тривожні чутки. Найгучніша з них — загадкове зникнення його дружини кілька років тому. Справу так і не розкрили. І саме ця деталь не дає Аггі спокою.

Спочатку все має невинний вигляд: жінка просто намагається зрозуміти, ким насправді є її загадковий сусід. Вона починає збирати дрібні факти, спостерігає за ним, цікавиться його минулим.

Та чим більше деталей відкривається, тим сильніше Аггі занурюється у цю історію. Звичайна цікавість поступово перетворюється на справжнє розслідування. І тут починається найцікавіше.

З кожним новим кроком вона наближається до правди, але разом із цим опиняється в небезпечній грі. Межа між дослідженням і одержимістю поступово стирається. Аггі вже не може зупинитися, навіть коли розуміє, що ризикує власною безпекою. Ідеальний варіант для вихідних.

Це той випадок, коли мінісеріал можна подивитися буквально за кілька вечорів. І, чесно кажучи, зупинитися посеред сезону навряд чи вийде.

