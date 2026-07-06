Якщо любите дізнаватися нове: документальні фільми на Netflix

Фрагменти з серіалу "Кошмарні колишні". Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Микулець Редактор, кінокритик

Життя іноді вигадує такі сюжети, які досвідченим сценаристам важко буде навіть уявити. Саме тому хороша документалістика затягує з перших хвилин, адже в таких історіях немає вигаданих героїв і надуманих драм, лише справжні люди, складні рішення та події, від яких часом холоне кров.

Новини.LIVE радить звернути увагу на ці документальні серіали від Netflix.

"Кошмарні колишні"

Цей проєкт присвячений історіям стосунків, які закінчилися справжньою трагедією. На початку багато з героїв здавалися звичайними людьми з цілком типовими проблемами, але з часом конфлікти переростали у щось значно страшніше.

У кожному епізоді розглядається окрема справа. Тут є ревнощі, нав'язливі ідеї, помста та злочини, які здивували навіть досвідчених слідчих. Автори використовують архівні матеріали, свідчення очевидців та коментарі експертів, щоб відтворити повну картину подій і показати, як звичайні суперечки можуть призвести до непоправних наслідків.

"Чи виходити заміж за вбивцю?"

В основі цього серіалу лежить історія, яка звучить настільки неймовірно, що в неї складно повірити. Головна героїня працює патологоанатомом і знайомиться з чоловіком, до якого поступово починає відчувати симпатію. Згодом вона дізнається страшну правду — її обранець причетний до вбивства.

Після такого зізнання жінка опиняється перед складним вибором. Замість того щоб одразу розірвати будь-які контакти з чоловіком, вона погоджується співпрацювати з правоохоронцями. Ризикуючи власною безпекою, героїня таємно записує розмови та допомагає слідству отримати докази, необхідні для розкриття справи.

Серіал захоплює не завдяки постановочним ефектам, а через усвідомлення того, що всі події відбувалися насправді. Саме це робить історію особливо моторошною та водночас захопливою.

Раніше ми писали про те, які новинки від Netflix найбільше захопили глядачів. Про них зараз найчастіше говорять в мережі.

Також Новини.LIVE повідомляли, які фільми та серіали від Netflix за червень ви могли пропустити. Вони точно варті вашої уваги.