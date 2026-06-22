3 фільми, які допомагають краще зрозуміти людську психіку

Фрагменти з фільму "Розумник Вілл Гантінг". Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Микулець Редактор, кінокритик

Професія психолога давно стала джерелом натхнення для кінематографа. Одні фільми показують складну роботу з людськими травмами, інші — непрості рішення, які доводиться ухвалювати фахівцям у кризових ситуаціях.

Якщо вам цікаво зазирнути у світ психології через кіно, Новини.LIVE радить звернути увагу на ці три стрічки.

"Розумник Вілл Гантінг"

Вілл — хлопець із неймовірними здібностями, який легко розв'язує найскладніші математичні задачі. Але за гострим розумом ховається людина, яка не може впоратися зі своїми внутрішніми переживаннями. Через проблеми із законом він потрапляє на терапію до досвідченого психолога.

Між ними поступово виникає щира довіра, яка допомагає Віллу по-іншому подивитися на власне життя. Стрічка добре показує, що робота психолога — це не набір порад чи готових рішень. Насамперед це вміння слухати, підтримувати та допомагати людині самій знайти відповіді на важливі питання.

"Короткий термін 12"

Події розгортаються у центрі для підлітків, які переживають складний період життя. Грейс працює вихователькою та щодня стикається з чужим болем, страхами й непростими історіями своїх підопічних.

Особливо її зачіпає знайомство з дівчиною на ім'я Джейдан. Намагаючись допомогти підлітку впоратися з переживаннями, Грейс сама повертається до спогадів про власне дитинство. Фільм чесно показує, наскільки емоційно виснажливою може бути допомога людям, які пережили травматичний досвід, і як важливо залишатися для них людиною, якій можна довіряти.

"Три Христа"

В основі сюжету — реальна історія, що сталася у психіатричній лікарні в США. Лікар працює з трьома пацієнтами, кожен із яких переконаний, що саме він є Ісусом Христом.

Замість традиційного лікування спеціаліст вирішує провести незвичайний експеримент і зводить чоловіків разом. Він сподівається, що зіткнення різних переконань допоможе їм подивитися на власні думки під іншим кутом.

Ця стрічка цікава тим, що показує психологію не лише як спосіб підтримки людини, а й як постійний пошук відповідей на складні питання про роботу людського розуму. Фільм змушує замислитися над тим, де проходить межа між переконанням, самообманом і реальністю.

Раніше ми писали про те, які нові історичні фільми не варто пропускати тим, хто любить зазирати в минуле. Ми вирішили згадати стрічки тільки останніх років.

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