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Зарплати у 26 тис. грн: гарячі вакансії у державній сфері

30 серпня 2023 22:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в Україні — список гарячих вакансій у державній сфері
Працівниця бібліотеки. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні заробітні плати у державній сфері, як правило, значно нижчі, ніж у приватному секторі. Однак теж з'являються пропозиції, де можна отримувати до 26 тис. грн.

Підбірку вакансій зробило видання Pro Гроші.

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Видання проаналізувало пропозиції на кадровому порталі rabota.ua та поділилося вакансіями.

Примітно те, що часто на такі посади висувають великі вимоги та пропонують мізерну заробітну плату. Однак така робота підійде українцям, які хочуть спробувати себе на роботі державного сектору та мають кар’єрні амбіції.

Зокрема, роботодавці пропонують заробітні плати таким спеціалістам:

  • бібліотекар у дитячу бібліотеку у Новомосковську на Дніпропетровщині — 5,9 тис. грн;
  • завідувач сектору інформаційно-організаційного забезпечення в Управління Держслужби якості освіти в Одесі — 6,7 тис. грн;
  • головний спеціаліст відділу управління персоналом у Київський обласний центр зайнятості (Київ) — 7,03 тис. грн;
  • змінний помічник капітана у Службу флоту БД "Дністровець" у Білгород-Дністровському — 9,99 тис. грн;
  • молодший інспектор держустанови "Білоцерківська виправна колонія (№35)" на Київщині — 10 тис. грн;
  • фахівець зі взаємодії з роботодавцями в Київський обласний центр зайнятості — 12 тис. грн;
  • поліцейський роти обслуговування в Патрульну поліцію України на Закарпатті — 18,6 тис. грн;
  • заступник керівника управління фінансової політики в Міністерство економіки (Київ) — від 18 тис. до 26 тис. грн;
  • інспектор прикордонної служби, водій у Держприкордонну службу у Рівному — 20,1 тис. грн;
  • спеціаліст із підтримки користувачів у ДП "Медичні закупівлі України" у Києві — 24 тис. грн.

З-поміж вимог у вакансіях у державній сфері:

  • вища освіта;
  • досвід роботи в держструктурах;
  • ідеальне знання української мови;
  • комунікабельність;
  • цілеспрямованість;
  • стратегічне мислення.

Більше про зарплати

Нагадаємо, з десяти тисяч IT-спеціалістів з усіх областей України, які пройшли опитування, 84% з них задоволені своєю заробітною платою. Такі результати показали з дослідження DOU.

Також ми писали, що в Україні зросла середня реальна заробітна плата вперше з початку війни. Про це свідчить затверджений Пенсійним фондом України (ПФУ) показник за другий квартал поточного року.

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