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Зарплати в росармії: британська розвідка оприлюднила суми

29 серпня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в армії РФ — у британській розвідці оприлюднили суми
Російські окупанти. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У розвідці Великої Британії оприлюднили заробітні плати в армії Росії, яка півтора року веде повномасштабну війну проти України. Також оцінили вплив виплат на загальну ситуацію із мобілізацією.

Такі дані навели у зведенні британського Міністерства оборони.

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Які зарплати в росармії

Згідно з інформацією Міноборони Британії, розмір заробітної платні, що виплачують молодшим офіцерам в російській армії, у 2,7 раза більший за середні виплати в Російській Федерації.

Відомо, що на початку війни російське керівництво повідомило, що лейтенантам нараховують по 81,2 тисячі рублів щомісяця. Через пів року активних бойових дій, у жовтні 2022-го, оголосили, що мобілізованим рядовим солдатам платитимуть по 195 тисяч рублів.

Як зауважують у розвідці, зараз багатьом молодшим офіцерам, яких відправили на війну в Україну, вплачують по більш ніж 200 тисяч рублів щомісяця.

"Це у 2,7 раза перевищує середню заробітну плату в Росії, яка становить 72 851 рубль", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначають, що саме великі суми та низка додаткових пільг слугують сильним стимулом для солдатів, особливо зі збіднілих російських регіонів, йти в армію.

Водночас, на думку аналітиків британської розвідки, російському керівництву навряд чи вдасться досягнути поставлених своїх цілей з набору солдатів-добровольців до лав Збройних сил РФ.

 

британська розвідка
Джерело: UK Ministry of Defence

Що ще варто знати

Нагадаємо, Верховна Рада України (ВРУ) попередньо підтримала законопроєкт щодо посилення соціального захисту українських військовослужбовців, поліцейських та інших силовиків. Законопроєкт №9638, покликаний удосконалити механізми грошових виплат, пройшов перше читання.

Також ми писали, грошову допомогу в Україні виплачують тим, хто внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для них передбачена фінансова підтримка у сумі 16 тис. грн.

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