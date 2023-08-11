Доплати військовим — виплат без погодження з урядом більше не буде

Українські військові. Фото: google.com

В урядовій постанові, покликаній унормувати питання щомісячних доплат для військовослужбовців, є важливі нюанси. Тепер порядок, умови та розміри доплат потрібно буде узгоджувати з Міністерствами фінансів та економіки.

Відповідні зміни прописані у постанові №836.

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Згідно зі змінами, Міністерствам та державним органам доведеться за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки спільно визначати всі деталі виплат додаткової винагороди для:

Державної служби з надзвичайних ситуацій;

Національного антикорупційного бюро та поліцейським;

(міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби.

А також мають визначати особливості виплати доплат військовослужбовцям:

Збройних Сил;

Служби безпеки;

Служби зовнішньої розвідки;

Головного управління розвідки Міністерства оборони;

Національної гвардії;

Державної прикордонної служби;

Управління державної охорони;

Державної служби спецзв'язку та захисту інформації,

Державної спецслужби транспорту та інших.

Окрім того, виключно за погодженням визначатимуть порядок та умови виплати одноразової допомоги.

До відповідних змін керівники міністерств та держорганів мали право самостійно визначати порядок та умови виплати доплати до 30 тис. гривень, а також одноразової допомоги для військових, поліцейських та рятувальників.

Що ще варто знати

Нагадаємо, грошову допомогу в Україні виплачують тим, хто внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для них передбачена фінансова підтримка у сумі 16 тис. грн.

Також ми писали, депутати Верховної Ради України схвалили закон щодо виплат військовослужбовцям під час дії воєнного стану. Законопроєкт №9342 у другому читанні отримав підтримку 311 депутатів.