Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Доплати військовим, поліції та рятувальникам: стали відомі важливі деталі arrow

Доплати військовим, поліції та рятувальникам: стали відомі важливі деталі

11 серпня 2023 11:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Доплати військовим — виплат без погодження з урядом більше не буде
Українські військові. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В урядовій постанові, покликаній унормувати питання щомісячних доплат для військовослужбовців, є важливі нюанси. Тепер порядок, умови та розміри доплат потрібно буде узгоджувати з Міністерствами фінансів та економіки.

Відповідні зміни прописані у постанові №836.

Читайте також:

Погодження доплат силовикам з урядом

Згідно зі змінами, Міністерствам та державним органам доведеться за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки спільно визначати всі деталі виплат додаткової винагороди для:

  • Державної служби з надзвичайних ситуацій;
  • Національного антикорупційного бюро та поліцейським;
  • (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби.

А також мають визначати особливості виплати доплат військовослужбовцям:

  • Збройних Сил;
  • Служби безпеки;
  • Служби зовнішньої розвідки;
  • Головного управління розвідки Міністерства оборони;
  • Національної гвардії;
  • Державної прикордонної служби;
  • Управління державної охорони;
  • Державної служби спецзв'язку та захисту інформації,
  • Державної спецслужби транспорту та інших.

Окрім того, виключно за погодженням визначатимуть порядок та умови виплати одноразової допомоги.

До відповідних змін керівники міністерств та держорганів мали право самостійно визначати порядок та умови виплати доплати до 30 тис. гривень, а також одноразової допомоги для військових, поліцейських та рятувальників.

Що ще варто знати

Нагадаємо, грошову допомогу в Україні виплачують тим, хто внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для них передбачена фінансова підтримка у сумі 16 тис. грн.

Також ми писали, депутати Верховної Ради України схвалили закон щодо виплат військовослужбовцям під час дії воєнного стану. Законопроєкт №9342 у другому читанні отримав підтримку 311 депутатів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз