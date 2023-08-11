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Доплаты военным, полиции и спасателям: стали известны важные детали

11 августа 2023 11:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Доплаты военным — выплат без согласования с правительством больше не будет
Украинские военные. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В правительственном постановлении, призванном нормировать вопросы ежемесячных доплат для военнослужащих, есть важные нюансы. Теперь порядок, условия и размеры доплат придется согласовывать с Министерствами финансов и экономики.

Соответствующие изменения прописаны в постановлении №836.

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Согласно изменениям, Министерствам и государственным органам придется по согласованию с Минфином и Минэкономики совместно определять все детали выплат дополнительного вознаграждения для:

  • Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
  • Национального антикоррупционного бюро и полицейским;
  • (межрегиональных) военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы.

А также должны определять особенности выплаты доплат военнослужащим:

  • Вооруженных сил;
  • Службы безопасности;
  • Службы внешней разведки;
  • Главного управления разведки Министерства обороны;
  • Национальной гвардии;
  • Государственной пограничной службы;
  • Управления государственной охраны;
  • Государственной службы спецсвязи и защиты информации,
  • Государственной спецслужбы транспорта и других.

Кроме того, исключительно по согласованию будут определять порядок и условия выплаты единовременного пособия.

До соответствующих изменений руководители министерств и госорганов имели право самостоятельно определять порядок и условия выплаты доплаты до 30 тыс. гривен, а также единовременной помощи для военных, полицейских и спасателей.

Что еще стоит знать

Напомним, денежную помощь в Украине выплачивают тем, кто внесен в Единый государственный реестр ветеранов войны. Для них предусмотрена финансовая поддержка на сумму 16 тыс. грн.

Также мы писали, что депутаты Верховной Рады Украины одобрили закон о выплатах военнослужащим во время действия военного положения. Законопроект №9342 во втором чтении получил поддержку 311 депутатов.

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