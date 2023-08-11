Доплаты военным — выплат без согласования с правительством больше не будет

Доплаты военным, полиции и спасателям: стали известны важные детали
В правительственном постановлении, призванном нормировать вопросы ежемесячных доплат для военнослужащих, есть важные нюансы. Теперь порядок, условия и размеры доплат придется согласовывать с Министерствами финансов и экономики.
Соответствующие изменения прописаны в постановлении №836.
Согласование доплат силовикам с правительством
Согласно изменениям, Министерствам и государственным органам придется по согласованию с Минфином и Минэкономики совместно определять все детали выплат дополнительного вознаграждения для:
- Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
- Национального антикоррупционного бюро и полицейским;
- (межрегиональных) военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы.
А также должны определять особенности выплаты доплат военнослужащим:
- Вооруженных сил;
- Службы безопасности;
- Службы внешней разведки;
- Главного управления разведки Министерства обороны;
- Национальной гвардии;
- Государственной пограничной службы;
- Управления государственной охраны;
- Государственной службы спецсвязи и защиты информации,
- Государственной спецслужбы транспорта и других.
Кроме того, исключительно по согласованию будут определять порядок и условия выплаты единовременного пособия.
До соответствующих изменений руководители министерств и госорганов имели право самостоятельно определять порядок и условия выплаты доплаты до 30 тыс. гривен, а также единовременной помощи для военных, полицейских и спасателей.
Что еще стоит знать
Напомним, денежную помощь в Украине выплачивают тем, кто внесен в Единый государственный реестр ветеранов войны. Для них предусмотрена финансовая поддержка на сумму 16 тыс. грн.
Также мы писали, что депутаты Верховной Рады Украины одобрили закон о выплатах военнослужащим во время действия военного положения. Законопроект №9342 во втором чтении получил поддержку 311 депутатов.