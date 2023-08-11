Доплаты военным — выплат без согласования с правительством больше не будет

Украинские военные. Фото: google.com

В правительственном постановлении, призванном нормировать вопросы ежемесячных доплат для военнослужащих, есть важные нюансы. Теперь порядок, условия и размеры доплат придется согласовывать с Министерствами финансов и экономики.

Соответствующие изменения прописаны в постановлении №836.

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Согласно изменениям, Министерствам и государственным органам придется по согласованию с Минфином и Минэкономики совместно определять все детали выплат дополнительного вознаграждения для:

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

Национального антикоррупционного бюро и полицейским;

(межрегиональных) военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы.

А также должны определять особенности выплаты доплат военнослужащим:

Вооруженных сил;

Службы безопасности;

Службы внешней разведки;

Главного управления разведки Министерства обороны;

Национальной гвардии;

Государственной пограничной службы;

Управления государственной охраны;

Государственной службы спецсвязи и защиты информации,

Государственной спецслужбы транспорта и других.

Кроме того, исключительно по согласованию будут определять порядок и условия выплаты единовременного пособия.

До соответствующих изменений руководители министерств и госорганов имели право самостоятельно определять порядок и условия выплаты доплаты до 30 тыс. гривен, а также единовременной помощи для военных, полицейских и спасателей.

Что еще стоит знать

Напомним, денежную помощь в Украине выплачивают тем, кто внесен в Единый государственный реестр ветеранов войны. Для них предусмотрена финансовая поддержка на сумму 16 тыс. грн.

Также мы писали, что депутаты Верховной Рады Украины одобрили закон о выплатах военнослужащим во время действия военного положения. Законопроект №9342 во втором чтении получил поддержку 311 депутатов.