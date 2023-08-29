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Зарплаты в росармии: британская разведка обнародовала суммы

29 августа 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в армии РФ — в британской разведке обнародовали суммы
Российские оккупанты. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В разведке Великобритании обнародовали заработные платы в армии России, которая полтора года ведет полномасштабную войну против Украины. Также оценили влияние выплат на общую ситуацию с мобилизацией.

Такие данные привели в своде британского Министерства обороны.

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Согласно информации Минобороны Британии, размер заработной платы, выплачиваемой младшим офицерам в российской армии, в 2,7 раза больше средних выплат в Российской Федерации.

Известно, что в начале войны российское руководство сообщило, что лейтенантам начисляют по 81,2 тысячи рублей ежемесячно. Через пол года активных боевых действий, в октябре 2022-го, объявили, что мобилизованным рядовым солдатам будут платить по 195 тысяч рублей.

Как отмечают в разведке, сейчас многим младшим офицерам, отправивших на войну в Украину, платят по более чем 200 тысяч рублей ежемесячно.

"Это в 2,7 раза превышает среднюю заработную плату в России, которая составляет 72851 рубль", — говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что именно большие суммы и ряд дополнительных льгот служат сильным стимулом для солдат, особенно из обедневших российских регионов, идти в армию.

В то же время, по мнению аналитиков британской разведки, российскому руководству вряд ли удастся достичь своих целей по набору солдат-добровольцев в ряды Вооруженных сил РФ.

 

британська розвідка
Источник: UK Ministry of Defence

Что еще стоит знать

Напомним, Верховная Рада Украины (ВРУ) предварительно поддержала законопроект по усилению социальной защиты украинских военнослужащих, полицейских и других силовиков. Законопроект №9638, призванный усовершенствовать механизмы денежных выплат, прошел первое чтение.

Также мы писали, что денежную помощь в Украине выплачивают тем, кто внесен в Единый государственный реестр ветеранов войны. Для них предусмотрена финансовая поддержка на сумму 16 тыс. грн.

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