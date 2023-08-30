Зарплаты в Украине – список горячих вакансий в государственной сфере

Работница библиотеки. Фото: Unplush

В Украине заработные платы в государственной сфере, как правило, значительно ниже, чем в частном секторе. Однако тоже появляются предложения, где можно получать до 26 тыс. грн.

Подборку вакансий сделало издание Pro Гроші.

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Издание проанализировало предложения на кадровом портале rabota.ua и поделилось вакансиями. Примечательно, что часто на такие должности выдвигают большие требования и предлагают мизерную заработную плату. Однако такая работа подойдет украинцам, которые хотят попробовать себя на работе государственного сектора и имеют карьерные амбиции.

В частности, работодатели предлагают заработные платы следующим специалистам:

библиотекарю в детскую библиотеку в Новомосковске на Днепропетровщине — 5,9 тыс. грн;

заведующему сектором информационно-организационного обеспечения в Управлении Госслужбы качества образования в Одессе — 6,7 тыс. грн;

главный специалист отдела управления персоналом в Киевский областной центр занятости (Киев) — 7,03 тыс. грн;

сменному помощнику капитана в Службу флота БД "Днестровец" в Белгород-Днестровском — 9,99 тыс. грн;

младшему инспектору госучреждения "Белоцерковская исправительная колония (№35)" в Киевской области — 10 тыс. грн;

специалисту по взаимодействию с работодателями в Киевский областной центр занятости — 12 тыс. грн;

полицейскому роты обслуживания в Патрульную полицию Украины в Закарпатье — 18,6 тыс. грн;

заместителю руководителя управления финансовой политики в Министерство экономики (Киев) — от 18 тыс. до 26 тыс. грн;

инспектору пограничной службы, водителю в Госпогранслужбу в Ровно — 20,1 тыс. грн;

специалисту по поддержке пользователей в ГП "Медицинские закупки Украины" в Киеве — 24 тыс. грн.

Среди требований в вакансиях в государственной сфере:

высшее образование;

опыт работы в госструктурах;

идеальное знание русского языка;

коммуникабельность;

целеустремленность;

стратегическое мышление.

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Напомним, из десяти тысяч IT-специалистов из всех областей Украины, прошедших опрос, 84% из них удовлетворены своей заработной платой. Такие результаты показали из исследования DOU.

Также мы писали, что в Украине выросла средняя реальная зарплата впервые с начала войны. Об этом свидетельствует утвержденный Пенсионным фондом Украины (ПФУ) показатель за второй квартал текущего года.